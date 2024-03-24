Україна отримала добрі новини зі Словаччини: у проросійського прем’єра країни Фіцо неприємності

Результати голосування виявилися несподіваними

У першому турі президентських виборів у Словаччині у суботу, 23 березня, несподівано та досить впевнено переміг колишній міністр закордонних справ, прозахідний кандидат Іван Корчок. Хоча за даними соцопитувань, більшість віддавали перевагу експрем’єру, чинному спікеру словацького парламенту та союзнику прем’єр-міністра Роберта Фіцо Петеру Пеллегрін і— він на другому місці. На третьому – кандидат, який підтримує диктатора Путіна Штефан Гарабін.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав аналітик, директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. За його словами, Пеллегріні програв із різницею в 5%. Він є союзником Роберта Фіцо, який багато разів робив у бік України неоднозначні заяви.

"Втім, варто звернути увагу на досить високі результати третього кандидата, що прийшов. Це Штефан Гарабін, близько 12%. Ексміністр юстиції Словаччини двічі голова Верховного Суду Словаччини, а ще після початку російського вторгнення в Україну публічно підтримав дії Путіна, за що отримав підозру на підставі екстремізму", — пише Тужанський.

Він додав, що у 2019 році Гарабін набрав у першому турі понад 14%, Втім, тоді Зузана Чапутова майже не мала реальних противників, а підсумкова різниця у другому турі з Марошем Шевковичем склала 17%. Нині ж вага електорату Гарабіна значно вища (260 тисяч виборців), і перетікання справді можливе.

У першому турі явка становила 51,91%. Це вище, ніж у першому турі 2019 року. Другий тур пройде 6 квітня.

"Чому ці вибори важливі, у тому числі для Заходу та України? Постає питання, чи зможе команда Фіцо отримати третю ключову політичну посаду в країні, пост президента. Після парламентських виборів восени минулого року пройшов політичний реванш у Словаччині. Попри відносну символічність посади президента, якщо її отримає прозахідний та опозиційний до команди Фіцо кандидат Корчок, це буде хоча б частковий баланс", — пояснив Тужанський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук розповів "Телеграфу", де ще в ЄС можуть прийти до влади любителі диктатора Володимира Путіна.