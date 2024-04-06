Чому у Придністров'я вчергове прилітають дрони: в ГУР МО пояснили, яка в цього мета

Є сили, які дуже зацікавлені у дестабілізації Молдови, їх усі знають

Заява так званої "Придністровської молдавської республіки" (ПМР) про атаку дрона на військову частину на цій території – звичайна провокація, як і минула атака на вертоліт. Україна до атаки не причетна та не стала б витрачати дрони на подібну атаку.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов у коментарі "Суспільному". Він нагадав, що це вже не перша провокація, до якої залучена "ПМР", та пояснив, чого намагаються досягти її організатори.

"Загалом можна сказати, що є сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації в регіоні, під приводом, нібито підготовки "ПМР" до атаки на Одесу. Вони сіють паніку та організовують провокації, але ситуація відстежується та знаходиться під контролем", – сказав він.

Як писав "Телеграф", 5 квітня у невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" (ПМР) знову пролунав вибух на військовому об’єкті. Після березневого прильоту по вертольоту місцева "влада" знову заявила про атаку дронів.

17 березня по військовій базі поблизу Тирасполя у невизнанному Придністров’ї було завдано удару невідомого безпілотника. Поки відповідальність за інцидент ніхто на себе не взяв. Втім, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, за провокацією стоїть Росія.