Зеленський підтримав пропозицію Макрона щодо французьких військ в Україні, але є нюанс

Деякі ідеї французького президента можна втілити

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви про можливість відправки в Україну іноземних військ, зокрема армії Франції. Він наголосив, що прямо запросити не може, проте вважає, що іноземні бійці дійсно можуть бути корисними.

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу "Ми — Україна". На думку Зеленського, іноземні військові в Україні можуть бути залучені до тренування українських військовослужбовців, а також допомагати ремонтувати військову техніку.

"Кілька пропозицій Емманюеля Макрона я підтримав публічно і в розмові з ним. Тренувати наших хлопців у нас. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наших хлопців, бригади", — сказав президент.

Він також додав, що друге, чим могли б займатись іноземні бійці, — побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах під землею.

"Це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо і бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк або броньовану техніку", — зауважив Зеленський.

Також прикордонна місія може бути корисному, тому глава держави не бачить підстав відмовлятися від такого. Тому у разі, якщо Франція дійсно надасть таку допомогу, то Україна буде тільки всіляко сприяти та допомагати.

Проте так Зеленський не може сказати про участь цих військових безпосередньо у боях, адже це дасть Росії чималий важіль впливу на світову спільноту.

"Я не можу сьогодні публічно сказати: так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і боріться. Тому що Росія підніме цей хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи та країнами НАТО. Для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то я вам скажу, що Росія зробить усе, щоб зупинити військову допомогу інших держав", — сказав глава держави.

Водночас президент нагадав, що "у нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим походженням, з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти".

Нагадаємо, що полковник британської армії, відомий у світі експерт з питань безпеки Глен Грант розповів "Телеграфу", за яких умов Франція може відправити в Україну свої війська.