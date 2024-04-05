Територіальні поступки України в обмін на вступ в НАТО: у ЄС відповіли на резонансну статтю La Republica

Позиція Європейського Союзу залишається непохитною

Чутки про те, що у НАТО обговорюється сценарій територіальних поступок України Росії в обмін на вступ в Альянс та Європейський Союз, прокоментували у ЄС, нагадавши про свою чітку позицію. Так усі 27 країн-членів не сумніваються, що Україна стала жертвою російської агресії.

Тому саме наша країна визначатиме умови завершення цієї війни. Про це у п'ятницю в Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, пише Укрінформ.

"У цілому, ми не коментуємо повідомлення у медіа з посиланням на неназвані джерела. Що є дійсно важливим – це позиція ЄС, яка погоджена між усіма 27-ма країнами-членами. Ця позиція полягає в тому, щоб підтримувати Україну так довго, як буде необхідно, до її правомірної перемоги у цій правомірній оборонній війні. Саме такою є позиція Європейського Союзу", — зауважив речник ЄС.

На думку Стано, ця війна зрештою знайде своє рішення тим чи іншим чином. Проте позиція ЄС така, що це рішення має бути знайдено на умовах України.

"Україна є жертвою цієї злочинної російської агресії. Тож саме Україна вирішуватиме, коли настане правильний час для обговорення якихось поступок, умов або будь-чого іншого. Все це знаходиться повністю в руках України. Європейський Союз стоїть на боці України, разом з Україною та продовжує надавати Україні всю можливу допомогу, щоб вона перемогла у цій правомірній оборонній війні", — наголосив Пітер Стано.

Раніше "Телеграф" писав, що лідери держав НАТО не запропонують Україні вступити до Північноатлантичного альянсу на липневому саміті у Вашингтоні. Проти вступу виступають дві країни. Мовиться про США та Німеччину.