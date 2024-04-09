Відкривається вид на військову базу: під час навчань НАТО військові оселилися у "російських котеджах"

Будиночки належать російській еліті та представникам партії російського диктатора Володимира Путіна

Під час великих навчань НАТО в Норвегії було помічено російський слід. Шведські та норвезькі військові проживали у котеджах, які належать російській еліті. Вони були розташовані у центрі військової бази.

З кают відкривається вид на військово-повітряну базу в Бардуфоссі, де часто проводяться навчання як норвезьких підрозділів, так і союзників. Про це повідомляє TV2.

Ці будиночки належать російській еліті та представникам партії російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про мера міста Мурманська Ігоря Мораря та Віктора Сайгіна, який має тісні зв’язки з російськими військовими.

Зазначається, що у селі стверджують, що не знали про зв’язок власників із російським режимом. За словами представника поліцейської служби безпеки зі зв’язків із пресою Ейріка Веума, зараз разом із норвезькими збройними силами встановлюються обставини навколо цих котеджів.

"Коли орендодавцями є громадяни Росії, які можуть бути пов’язані з російським режимом, не має значення, кому вони здають будинок. Але ми залучаємося не лише через оренду", — каже Веум.

Цю інформацію не коментували ні міністерство оборони, ні служба безпеки. У поліції наголосили, що покупка такої нерухомості може стати проблемою для безпеки.

Варто зазначити, що на початку 2024 року НАТО розпочало серію навчань під назвою Steadfast Defender-24. Це найбільші вчення Альянсу за останні десятиліття. Вони продовжаться до кінця весни. У березні на півночі Норвегії розпочалися навчання з відбиття нападу на територію НАТО. У маневрах беруть участь близько 20 000 військовослужбовців із 13 країн, включаючи Фінляндію та Швецію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Румунії будують найбільшу базу НАТО. Вона буде розміром з невелике місто.