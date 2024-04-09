Открывается вид на военную базу: во время учений НАТО военные поселились в "российских коттеджах"

Домики принадлежат российской элите и представителям партии российского диктатора Владимира Путина

Во время крупных учений НАТО в Норвегии был замечен российский след. Шведские и норвежские военные проживали в коттеджах, которые принадлежат российской элите. Они были расположены в центре военной базы.

Из кают открывается вид на военно-воздушную базу в Бардуфоссе, где часто проводятся учения как норвежских подразделений, так и союзников. Об этом сообщает TV2.

Эти домики принадлежат российской элите и представителям партии российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о мэре города Мурманск Игоре Мораре и Викторе Сайгине, который имеет тесные связи с российскими военными.

Отмечается, что в деревне утверждают, что не знали о связи владельцев с российским режимом. По словам представителя полицейской службы безопасности по связям с прессой Эйрика Веума, сейчас вместе с норвежскими вооруженными силами устанавливаются обстоятельства вокруг этих коттеджей.

"Когда арендодателями являются граждане России, которые могут быть связаны с российским режимом, не имеет значения, кому они сдают дом. Но мы привлекаемся не только из-за аренды", — говорит Веум.

Данную информацию не стали комментировать ни министерство обороны, ни служба безопасности. В полиции подчеркнули, что покупка такой недвижимости может стать проблемой для безопасности.

Стоит отметить, что в начале 2024 года НАТО начало серию учений под названием Steadfast Defender-24. Это крупнейшие учения Альянса за последние десятилетия. Они продлятся до конца весны. В марте на севере Норвегии стартовали учения по отражению нападения на территорию НАТО. В маневрах участвуют около 20 000 военнослужащих из 13 стран, включая Финляндию и Швецию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Румынии строят крупнейшую базу НАТО. Она будет размером с небольшой город.