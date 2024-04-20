На підтримку ГУР МОУ: у Києві відбувся благодійний забіг, репортаж "Телеграфа" (фото, відео)

Участь взяло понад 2 тисячі осіб

У суботу, 20 квітня, у Києві відбувся благодійний забіг з перешкодами Spartan KYIV 2024. Під час заходу проходив збір коштів на протезування і реабілітацію бійців, а також придбання FPV-дронів для підрозділів Головного управління розвідки (ГУР).

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав забіг "Спартан Київ". Він проходив на Трухановому острові, участь взяло понад 2 тисячі осіб.

Учасники долали трасу у 5 км з перешкодами різної складності. Особливою частиною події став "Пара рейс" забіг для спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату, з ампутаціями.

Під час якого Ян Донбросов встиг поспілкуватися з учасником Олександром, який має протез на правій нозі. Він зазначив, що втратив кінцівку у 2014-2015 роках на Донеччині. Проте продовжує брати активну участь у протистоянні ворогові, зокрема, і шляхом участі у подібних подіях.

На питання кореспондента про те, як Олександр живе без ноги він відповів: "За 8 років вже звик. Наразі нічого не заважаєте і не обмежує". Проте чоловік планує замінити протез на більш сучасний з кращою мобільністю та функціонуванням.

Учасник забігу Олександр

На відео видно, що Олександр без проблем долав усі перешкоди та вправно біг. Також ще один учасник Микола прокоментував забіг, зазначивши про позитивні враження.

"Шикарно. Просто, шикарно. Спорт — це сила. Не треба опускати руки та впадати у відчай", — сказав він.

Зауважимо, участь у забігу платна, тобто кожен учасник під час реєстрації робить внески. Також під час заходу тривають благодійні аукціони, долучаються блогери, які проводять заходи зі збору коштів серед присутніх під час забігу. Наразі ще не відомо скільки коштів зібрано, проте торік це було 2,5 мільйони гривень.

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