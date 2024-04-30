"Ми увійдемо до Рафаху": прем’єр Ізраїлю зробив гучну заяву на тлі переговорів з ХАМАС

Переговори з ХАМАС не вплинуть на наміри Ізраїлю розгромити бойовиків

Ізраїль проведе військову операцію в Рафаху, попри тиск Заходу, який виступає проти цього. Це відбудеться незалежно від того, буде укладено перемир’я із бойовиками ХАМАС чи ні.

Про це під час бесіди із сім’ями загиблих та родичами заручників бойовиків заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він підкреслив, що іншого виходу країна не має, передає The Times of Israel.

"Ми увійдемо в Рафах і знищимо там батальйони "Хамаса" незалежно від того, буде укладено угоду чи ні, щоб здобути повну перемогу. Ідея про те, що ми зупинимо війну до досягнення її цілей, неможлива", — заявив він.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що вторгнення в Рафах (місто в секторі Гази) розпочнеться у найближчі 48–72 години, якщо угоди про звільнення заручників не буде досягнуто.

За словами ізраїльського чиновника, влада країни зараз чекає відповіді на свою останню пропозицію про перемир’я. Зокрема, влада країни запропонувала 40-денну паузу в бойових діях та звільнення майже тисячі палестинських заручників в обмін на ізраїльських. Представники ХАМАС виїхали з Каїру, де відбувся діалог про перемир’я, з обіцянкою повернутися з письмовою відповіддю на пропозицію Ізраїлю.

Поки Ізраїль чекає на відповідь, він не направлятиме в Каїр делегацію для звільнення заручників та переговорів про припинення вогню.

"Ми почекаємо відповідей у середу ввечері, а потім ухвалимо рішення про відправку делегації до Каїру для переговорів… Ізраїль зробив усе можливе, виявивши гнучкість для досягнення угоди", — сказав чиновник із Ізраїлю.

Водночас повідомляється, що начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві затвердив у понеділок остаточні плани військових дій у Рафаху. За деякими даними, танки вже вишикувалися на кордоні з сектором Газа і готові до "зеленого світла". Ізраїль вважає цей наступ "останнім поштовхом", який потрібний для вигнання бойовиків ХАМАС із сектору Газа.

Також "Телеграф" розповідав про те, що прем’єра Ізраїлю хочуть судити у Гаазі. Під загрозою ще кілька посадових осіб.