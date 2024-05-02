Одеса, саміт миру у Швейцарії та хлорпікрин: Пєсков виступив з новою купою заяв

"Телеграф" зібрав найцікавіше з брифінгу кремлівського секретаря

У четвер, 2 травня, прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що винні у трагедії у Будинку профспілок в Одесі мають бути покарані. За його словами, злочини не мають терміну давності.

Про це він повідомив на брифінгу. Путінський секретар сказав, що відсутність покарання для причетних неприпустимою та ганебною сторінкою історії України.

Варто зазначити, що десять років тому, 2 травня 2014-го, Путін намагався захопити Одесу, але патріотам вдалося відстояти місто. Тоді сталися сутички між учасниками Євромайдану та проросійськими активістами. Тоді померли і четверо представників протилежного табору, а пізніше в Будинку профспілок загинули ще 42 представники Антимайдану, 250 людей дістали поранень.

Окрім цього, Дмитро Пєсков висловився не лише про Одесу. В черговий раз, використовуючи брехливі звинувачення в бік України, він згадав за мирний саміт у Швеції, Кримський міст, а також "невикористання" хімічної зброї на полі бої. "Телеграф" зібрав найцікавіше.

Прессекретар Путіна каже, що конференція у Швейцарії по Україні явно "не націлена на результат", без участі Росії не можна говорити про серйозні очікування. Нагадаємо, що на перший Глобальний саміт миру РФ запрошувати не будуть. Проте у Зеленського не виключають, що представників РФ можуть запросити на другий саміт.

Пєсков відреагував на натяки постпреда України в ООН Сергія Кислиці про знищення Кримського мосту. Він заявив, що "Київ уже не приховує своїх намірів".

Також він порушив питання міжнародної та регіональної безпеки. На його думку, так чи інакше вони стосуватимуться переговорів лідерів Росії та Китаю.

Згадав Пєсков і про слова Байдена щодо ксенофобії в Росії. Він вважає, що ця заява відображає реальність з точністю до навпаки.

Він також додав, що США продовжують "неприкритий тиск на країни", що співпрацюють з Росією, але це нездатні вплинути на двосторонні відносини.

Секретар назвав голослівними звинувачення на адресу Росії у застосуванні забороненої хімічної зброї:

"Росія була і залишається прихильною до своїх зобов'язань з міжнародного права у згаданій галузі".

Раніше "Телеграф" писав, що на даний момент сідати за стіл переговорів із Росією немає сенсу. Від Кремля не можна буде досягти сумлінних дій.