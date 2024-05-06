Легко не буде: західні ЗМІ розповіли, навіщо Сі Цзіньпін приїхав до Європи

Візит Сі Цзіньпіна до Європи стане перевіркою її готовності протистояти Китаю

Перший візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Європи майже за п’ять років стане перевіркою готовності континенту протистояти Пекіну через підтримку російського вторгнення в Україну. А також китайську торговельну політику.

Про це пише The Wall Street Journal. Видання зазначає, що ця поїздка до Європи не буде легкою для Сі Цзіньпіна.

Однак європейські лідери схильні діяти обережно з Пекіном, йдеться у статті. Адже ніхто не бажає ставити під загрозу зв’язок із великим торговим партнером.

WSJ пише, що Китай служив для Росії економічним рятувальним колом із початку війни. Пекін допомагав Москві відновити свій військовий потенціал. Тим часом китайські виробники продовжують затоплювати Європу електромобілями, сонячними панелями та іншими товарами, оскільки країна прагне вийти зі спаду економіки за рахунок експорту.

Видання зазначає, що будь-яка спроба протистояти Пекіну вимагатиме єдності серед європейських лідерів. А Китай має давню історію гри в принцип "розділяй і володарюй" зі столицями по всьому континенту.

На те, що розбіжності між європейськими країнами та Китаєм є вказує візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до КНР минулого місяця, пише WSJ. Шольц не висловив публічної підтримки антисубсидіонним розслідуванням Європейської комісії з приводу імпорту автомобілів з Китаю і мовчав з приводу антидемпінгового розслідування Китаю щодо бренді, що імпортується з ЄС. Також німецький канцлер не став публічно дорікати Пекіну за його підтримку війни РФ проти України.

Крім того, Шольц відповів відмовою на прохання Макрона приєднатися до переговорів із Сі Цзіньпіном цього тижня. Німецький канцлер пояснив це планами поїхати до країн Балтії у понеділок.

WSJ вважає, що під час майбутньої поїздки Сі буде багато можливостей посіяти розбіжності серед західних лідерів.

Нагадаємо, що президент Китаю відвідує Європу вперше приблизно за п’ять років на тлі зростання напруженості у відносинах із Заходом із низки питань. Серед них – торгівля, звинувачення у шпигунстві та підтримка Пекіном Росії. Візит Сі Цзіньпіна до Європи триватиме до 10 травня. Він має намір окрім Франції відвідати Сербію та Угорщину.

Раніше "Телеграф" писав, що 5 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції. Під час переговорів президент Франції Еммануель Макрон намагатиметься переконати його змусити Росію припинити війну проти України.