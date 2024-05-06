Переговори Макрона та Сі Цзіньпіна: Україна буде одним з головних питань, — ЗМІ

Після Франції він попрямує до Сербії та Угорщини

У неділю, 5 травня, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції. Під час переговорів президент Франції Еммануель Макрон намагатиметься переконати його змусити Росію припинити війну проти України.

Франція стала першою країною, яку відвідує Сі Цзіньпін у рамках його європейського турне. Після цього він попрямує до Сербії та Угорщини, зазначає Associated Press.

Про що говоритимуть Макрон і Сі Цзіньпін:

війна в Україні;

питання Близького Сходу;

торгівля та глобальні виклики;

зміни клімату.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що Франція сподівається, що ці переговори можуть допомогти переконати Китай використати свої важелі впливу на РФ для завершення війни в Україні. Відомо, що невдовзі Китай планує відвідати російський президент Володимир Путін.

Зокрема, Макрон порушить у розмові з Сі питання постачання китайських компаній, які підтримують російські військові зусилля, попри санкції Європейського союзу. Він спробує чинити на свого китайського колегу тиск у цьому питанні. Крім того, Париж доноситиме до Пекіна необхідність підтримки діалогу з Києвом.

"Оскільки Франція готується до проведення літніх Олімпійських ігор, Макрон заявив, що попросить Сі Цзіньпіна використати свій вплив, щоб зробити Ігри "дипломатичним моментом світу" та поважати олімпійське перемир’я", — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше на Заході оцінили шанси, що Макрон доб’ється бажаного від Сі. Переговори з основних питань — війна Росії проти України та торговий дисбаланс у відносинах Китаю з Європейським Союзом точно не будуть легкими.