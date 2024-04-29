Вперше за п’ять років: Сі Цзіньпін відвідає три європейські держави, названо мету

Китай покладає великі сподівання на співпрацю з Францією

Наприкінці квітня стало відомо, що голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін здійснить державний візит до столиці Сербії Белграду. Водночас представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Лінь Цзянь заявив, що лідер Китаю з 5 по 10 травня відвідає три країни: Францію, Сербію та Угорщину.

Про це пише Reuters. За його словами, це перша поїздка Сі Цзіньпіна до Європи за п’ять років, яка спрямована на зміцнення зв’язків з ЄС.

Адже напруженість відносин Китаю та Європи зростає. Лінь Цзянь наголосив, що з Францією зберігається міцна динаміка, і обидві країни мають стратегічні комунікації та практичну співпрацю.

"Настав час вивести всеосяжне стратегічне партнерство між Китаєм і Францією на новий рівень і дати новий імпульс здоровому розвитку відносин між Китаєм і ЄС, щоб зробити новий внесок у світовий мир, стабільність, розвиток і прогрес", — сказав Лінь.

За його словами, Китай покладає великі сподівання на співпрацю з Францією для подальшого зміцнення політичної взаємної довіри, солідарності тощо.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін відвідає столицю Сербії Белград з нагоди 25-ї річниці випадкового бомбардування американцями китайського посольства у місті.

Раніше "Телеграф" писав, що Сі Цзіньпін зробив нову заяву про війну в Україні. Він розповів, як бачить переговори з РФ.