"Не з такої сім’ї, з багатої": власниця квартири насмішила українців порадою, як пережити холодну зиму
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Проблему не вирішили, але розвеселили орендаря і користувачів
Українець розповів, як звернувся до власниці квартири через погане опалення, але замість вирішення проблеми отримав пораду. Саме вона й викликала хвилю жартів.
Про це свідчить відповідний пост у Threads. За словами, чоловіка у квартирі в Києві, де він живе, опалення майже немає.
"У мене у квартирі погано працювало опалення. Я запитав у власниці, як вона раніше вирішувала цю проблему. Вона відповіла: "Ну ми зазвичай на зиму в Монако їхали". Дякую, зрозумів", — йдеться у дописі.
У коментарях користувачі жартували, що власниця квартири дає поради у стилі "народись у багатій родині". Люди пишуть:
- Діма, їдь в Монако, не за**буй.
- Б*я, у мене теж таке було. Але з гарячою водою не було бойлера, не хотіли встановлювати. Я запитав як ви жили без води. Каже їхали за кордон відпочивати.
- Це з розряду "За можливості народжуйтеся в багатих сім’ях".
- Ми заїхали в квартиру і при першому дощу зі стелі у ванній капало. Ми перелякані, відео знімаєм, відправляємо власниці. Вона: ну так який дощ йде. Припиниться дощ, не буде капати.
- Пес, який почув, що можна поїхати в Монако, а не обійматись з ним, щоб зігрітися:
- Взагалі, дієва порада, дарма не прислухаєтесь.
- То треба було казати, на наступний раз нехай вас з собою беруть.
- Хочу бути як ваша власниця.
- Ця жінка кращий мотіватор, ніж МС Пєтя.
- Це не її родичка? Багаті сім’ї, все таке…
- Яке геніально просте рішення такої проблеми ,як же ж це одразу в голову не приходило.
- Опалення працює, просто не в цій країні.
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