"Не з такої сім’ї, з багатої": власниця квартири насмішила українців порадою, як пережити холодну зиму

Проблему не вирішили, але розвеселили орендаря і користувачів

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Українець розповів, як звернувся до власниці квартири через погане опалення, але замість вирішення проблеми отримав пораду. Саме вона й викликала хвилю жартів.

Про це свідчить відповідний пост у Threads. За словами, чоловіка у квартирі в Києві, де він живе, опалення майже немає.

"У мене у квартирі погано працювало опалення. Я запитав у власниці, як вона раніше вирішувала цю проблему. Вона відповіла: "Ну ми зазвичай на зиму в Монако їхали". Дякую, зрозумів", — йдеться у дописі.

У коментарях користувачі жартували, що власниця квартири дає поради у стилі "народись у багатій родині". Люди пишуть:

Діма, їдь в Монако, не за**буй.

Б*я, у мене теж таке було. Але з гарячою водою не було бойлера, не хотіли встановлювати. Я запитав як ви жили без води. Каже їхали за кордон відпочивати.

Це з розряду "За можливості народжуйтеся в багатих сім’ях".

Ми заїхали в квартиру і при першому дощу зі стелі у ванній капало. Ми перелякані, відео знімаєм, відправляємо власниці. Вона: ну так який дощ йде. Припиниться дощ, не буде капати.

Пес, який почув, що можна поїхати в Монако, а не обійматись з ним, щоб зігрітися:

Взагалі, дієва порада, дарма не прислухаєтесь.

То треба було казати, на наступний раз нехай вас з собою беруть.

Хочу бути як ваша власниця.

Ця жінка кращий мотіватор, ніж МС Пєтя.

Це не її родичка? Багаті сім’ї, все таке…

Яке геніально просте рішення такої проблеми ,як же ж це одразу в голову не приходило.

Опалення працює, просто не в цій країні.

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