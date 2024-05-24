Футболіст Орбан, боксер Макрон і танго від Франциска. Хобі політиків та знаменитостей

Розповідаємо, як відпочивають лідери держав і церков

Днями світ дізнався про неочікуване хобі 62-річного президента Чехії Петра Павела. Чеський очільник держави травмувався під час їзди на мотоциклі на закритій гоночній трасі. Мотоцикли — давня пристрасть політика, він є власником BMW GS 1250.

"Телеграф" розповідає, які хобі мають ключові постаті міжнародної політики та релігії:

Макрон. Бокс і теніс

46-річний президент Франції Еммануель Макрон полюбляє бокс та часто показує світлини з тренувань у соцмережах. Варто розуміти, що це досить драматичні фотографії у притаманній для Макрона манері.

Presidence de la Republique

На початку 2024 року фотограф Макрона виставив чорно-білі "мачо-світлини", де президент виглядає рішуче та виконує правий хук у приталеній чорній футболці. За збігом, це сталося за кілька днів після того, як пан Макрон різко заговорив про відправку західних військ для захисту України.

Presidence de la Republique

Ще один вид спорту, яким він любить займатися, це теніс.

Шольц. Велосипеди, біг та скелелазіння

Канцлер Німеччини Олаф Шольц полюбляє активний відпочинок. Він вже 13 років підряд виходить на пробіжки, захоплюється скелелазінням і їздою на велосипеді.

У вересні 2023 року Шольц поплатився за свої активні хобі — він з’явився на публіці з пов’язкою на правому оці. З’ясувалося, що політик впав і вдарився обличчям об землю під час пробіжки.

Джорджа Мелоні. Фентезі

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні любить фентезі, особливо трилогію Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів" та називає ці книги "священними текстами". В дитинстві вона відвідувала школу в костюмі гобіта.

Дональд Туск. Футбол

Польський прем'єр з дитинства вболівав за футбольну команду "Лехія" (Гданськ), а в 1970-х роках навіть був віце-президентом її фан-клубу. Коли він був прем'єр-міністром у 2007-14 роках, Туск щочетверга грав у футбол, через це іноді пропускав важливі голосування.

Джо Байден. Автомобілі

Президент США Джо Байден захоплюється автомобілями та має кілька цікавих машин у свої колекції. Наприклад, це вінтажний Corvette Stingray 1967 року, який він успадкував від свого батька. Також електричний Ford F-150 Lightning та позашляховик Chevrolet Suburba. Американський президент отримує сповіщення від журналу Car and Driver на свій iPhone.

Також відомо, що Байден полюбляє морозиво, особливо з шоколадною крихтою.

Нарендра Моді. Йога та вірші

73-річний прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді є затятим прихильником йоги. Прем’єр не цурається публічних заходів, як-от заняття з йоги в ООН, де разом з усіма скручувався в падахастасану та бадьоро витягувався назад у перевернуту позу верблюда.

Також Моді — поціновувач поезії та навіть сам пише вірші. Політик опублікував свою збірку "Подорож", вона також перекладена англійською мовою.

Папа Франциск. Танго і футбол

Папа Франциск в юності любив танцювати аргентинське танго (звісно, до того, як стати понтифіком). Ця пристрасть характерна для його рідного Буенос-Айреса.

"Мені це дуже подобається. Це те, що йде зсередини", — зізнався Франциск у книзі, опублікованій ще до того, як він став Папою Римським.

А на честь його 78-річчя біля Ватикану на площі Святого Петра тисячі людей станцювали танго.

Папа Римський є шанувальником футболу та вболіває за клуб Сан-Лоренсо. Найкращим футболістом усіх часів називає бразильця Пеле.

Віктор Орбан. Футбол

Повнотілого прем'єр-міністра Угорщини складно запідозрити у захопленні спортом, але насправді Віктор Орбан — великий фанат футболу. Він навіть грав за місцевий клуб FC Felcsut, поєднуючи гру з політичною кар’єрою.

Якось засідання уряду Угорщини довелося перенести з вівторка на п’ятницю, оскільки Орбан мав тренування щовівторка.

Джастін Трюдо. Бокс

Окрім яскравих шкарпеток прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо полюбляє бокс. Це давнє хобі канадського політика, він навіть брав участь у поєдинках.

Зокрема, у 2012 році він провів благодійний боксерський матч с сенатором із консервативної партії Патріком Бразом. Той бій Джастін Трюдо виграв, а консерватори після того постійно згадують цей поєдинок, щоб довести виборцям "несерйозність" канадського лідера.

Далай-лама ремонтує годинники

Духовний лідер Тибету Далай-лама окрім медитацій має несподіване захоплення ремонтувати годинники. Його інтерес до годинників виник завдяки Rolex, подарованому йому президентом США Франкліном Рузвельтом.

Далай-лама цікавився ремонтом технічних виробів з дитинства, коли він лагодив автомобілі та старі кінопроектори.

Раніше "Телеграф" писав, чому в СРСР не можна було займатися йогою, карате та грати в більярд.