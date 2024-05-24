Футболист Орбан, боксер Макрон и танго от Франциска. Хобби политиков и знаменитостей

Рассказываем, как отдыхают лидеры государств и церквей

На днях мир узнал о неожиданном хобби 62-летнего президента Чехии Петра Павела. Чешский глава государства травмировался во время езды на мотоцикле на закрытой гоночной трассе. Мотоциклы – давняя страсть политика, он является владельцем BMW GS 1250.

"Телеграф" рассказывает, какие хобби имеют ключевые фигуры международной политики и религии:

Макрон. Бокс и теннис

46-летний президент Франции Эммануэль Макрон любит бокс и часто показывает фотографии по тренировкам в соцсетях. Следует понимать, что это довольно драматичные фотографии в присущей Макрону манере.

Presidence de la Republique

В начале 2024 фотограф Макрона выставил черно-белые "мачо-фотографии", где президент выглядит решительно и исполняет правый хук в приталенной черной футболке. По совпадению это произошло через несколько дней после того, как господин Макрон резко заговорил об отправке западных войск для защиты Украины.

Presidence de la Republique

Еще один вид спорта, которым он любит заниматься, – это теннис.

Шольц. Велосипеды, бег и скалолазание

Канцлер Германии Олаф Шольц любит активный отдых. Он уже 13 лет подряд выходит на пробежки, увлекается скалолазанием и ездой на велосипеде.

В сентябре 2023 года Шольц поплатился за свои активные хобби – он появился на публике с повязкой на правом глазу. Выяснилось, что политик упал и ударился лицом о землю во время пробежки.

Джорджа Мэлони. Фэнтези

Премьер Италии Джорджа Мэлони любит фэнтези, особенно трилогию Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" и называет эти книги "священными текстами". В детстве она посещала школу в костюме хоббита.

Дональд Туск. Футбол

Польский премьер с детства болел футбольной командой "Лехия" (Гданьск), а в 1970-х годах даже был вице-президентом ее фан-клуба. Когда он был премьер-министром в 2007-14 годах, Туск каждый четверг, играл в футбол, поэтому иногда пропускал важные голосования.

Джо Байден. Автомобили

Президент США Джо Байден увлекается автомобилями и имеет несколько интересных машин в своей коллекции. К примеру, это винтажный Corvette Stingray 1967 года, который он унаследовал от своего отца. Также электрический Ford F-150 Lightning и внедорожник Chevrolet Suburba. Американский президент получает уведомление от журнала Car and Driver на свой iPhone.

Также известно, что Байден любит мороженое, особенно шоколадной крошкой.

Нарендра Моди. Йога и стихи

73-летний премьер-министр Индии Нарендра Моди является ярым поклонником йоги. Премьер не отказывается от публичных мер, таких как занятия по йоге в ООН, где вместе со всеми скручивался в пахастасану и бодро вытягивался обратно в перевернутую позу верблюда.

Также Моди – ценитель поэзии и даже сам пишет стихи. Политик опубликовал свой сборник "Путешествие", он также переведен на английский язык.

Папа Франциск. Танго и футбол

Папа Франциск в юности любил танцевать аргентинское танго (конечно, прежде чем стать понтификом). Эта страсть характерна для его родного Буэнос-Айреса.

"Мне это очень нравится. Это то, что идет изнутри", — признался Франциск в книге, опубликованной еще до того, как он стал Папой Римским.

А в честь его 78-летия у Ватикана на площади Святого Петра тысячи людей станцевали танго.

Папа Римский является поклонником футбола и болеет за клуб Сан-Лоренсо. Лучшим футболистом всех времен называет бразильца Пеле.

Виктор Орбан. Футбол

Полнотелый премьер-министр Венгрии сложно заподозрить в увлечении спортом, но на самом деле Виктор Орбан — большой фанат футбола. Он даже играл за местный клуб FC Felcsut, объединяя игру с политической карьерой.

Как-то заседание правительства Венгрии пришлось перенести со вторника на пятницу, поскольку у Орбана были тренировки каждый вторник.

Джастин Трюдо. Бокс

Кроме ярких носков, премьер-министр Канады Джастин Трюдо любит бокс. Это давнее хобби канадского политика, он даже участвовал в поединках.

В частности, в 2012 году он провел благотворительный боксерский матч с сенатором из консервативной партии Патриком Бразом. Этот бой Джастин Трюдо выиграл, а консерваторы после этого постоянно вспоминают этот поединок, чтобы доказать избирателям "несерьезность" канадского лидера.

Далай-лама ремонтирует часы

Духовный лидер Тибета Далай-лама, кроме медитаций, имеет неожиданный восторг ремонтировать часы. Его интерес к часам возник благодаря Rolex, подаренному ему президентом США Франклином Рузвельтом.

Далай-лама интересовался ремонтом технических изделий с детства, когда он чинил автомобили и старые кинопроекторы.

Ранее "Телеграф" писал, почему в СССР нельзя было заниматься йогой, каратэ и играть в бильярд.