На зустрічі Путіна з Кім Чен Ином помітили український прапор (фото)

Випадковість це, або навмисний крок, залишається тільки гадати

У вівторок, 19 червня, у Північній Кореї відбулася урочиста церемонія з нагоди візиту президента Росії Володимира Путіна. По всьому Пхеньяну розвісили російські триколори, а площа, на якій відбувався захід, забарвилася у кольори російського та північнокорейського прапорів (червоний, синій, білий), проте там з’явився й своєрідний український прапор.

На одному з фото з цього помпезного заходу, опублікованих у мережі, Путін йде до Кім Чен Ина, простягаючи руку. На задньому плані стоять військові з прапором КНДР, але з дивним доповненням — до нього прикріплено жовту бахрому, тому рукостискання двох диктаторів відбувається буквально на тлі українського прапора.

Прапор КНДР є триколірним горизонтально витягнутим прямокутним полотнищем, з широкою червоною смугою в середині. Зверху та знизу на ньому вузькі білі та широкі сині смуги. Кольори російського прапора такі самі, тому в цьому червоно-біло-синьому божевіллі українське синьо-жовте забарвлення впадало в око. Закінчується прапор КНДР досить широкою синьою смугою, до якої прикріпили приблизно рівну ширину яскраво-жовту бахрому. Таким чином вийшов український прапор, який був помітний здалеку.

Як повідомляв "Телеграф", на цьому "зборище" Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні проти України. У відповідь диктатор розсипався у подяках.