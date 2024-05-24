Смерть Раїсі: в Ірані опублікували попередній звіт щодо причин загибелі президента

Іранським фахівцям вдалося відновити хронологію подій у момент аварії

Верховний комітет Ірану із розслідування причин катастрофи вертольота з президентом Ібрагімом Раїсі 23 травня опублікував попередній звіт щодо своєї діяльності. У документі зібрано основні дані щодо авіакатастрофи, але остаточного висновку там поки що немає.

Про це повідомляє державне іранське інформаційне агентство IRNA. Зазначається, що робота з вивчення причин аварії все ще триває, але фахівцям вдалося відновити хронологію подій у момент аварії.

Вертоліт, на борту якого перебував Раїсі, летів строго за запланованим маршрутом та не покидав призначену йому траєкторію польоту. Проте за півтори хвилини до аварії пілот говорив з іншими вертольотами, які супроводжували транспорт з Раїсі. Зміст розмови комітет не розкриває.

Окрім того, було оприлюднено результати вивчення уламків вертольота. Повідомляється, що на них не знайдено слідів від куль, або вибухівки. Загоряння, згідно з висновком спеціалістів, сталося вже після того, як вертоліт впав на землю та вибухнув. Зараз слідчі групи та фахівці продовжують працювати на місті падіння вертольота з Раїсі.

Нагадаємо, увечері 19 травня вертоліт, на борту якого знаходились президент Ібрагім Раїсі, голова МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян та аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем, перестав подавати сигнал у горах. Розпочалась пошукова операція. Туреччина допомагала Ірану, відправивши свої безпілотники. До пошукової операції залучили 73 рятувальні групи. Під час її проведення з’явились перші повідомлення про те, що в авіатрощі ніхто не вижив. Пізніше загибель президента Ірану офіційно підтвердили. У країні оголосили траур.

Раніше "Телеграф" писав, чим відомий Ібрагім Раїсі та чому його називали "тегеранським м’ясником". У союзника Путіна недобра слава в рідній країні.

Після загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі виконуючим його обов’язки призначено першого віцепрезидента країни Мохаммада Мохбера. Він керуватиме іранським кабінетом міністрів до виборів (у яких, до речі, є чимало своїх тонкощів) нового лідера держави.