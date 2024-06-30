Неудачные испытания: в Китае раздался мощный взрыв после падения орбитальной ракеты (эффектные видео)

Место падения находится недалеко от жилого квартала

Недавно в Китае остатки ракеты упали вблизи села, а теперь стало известно о новом инциденте. В ходе испытаний 30 июня упала и взорвалась орбитальная ракета-носитель Tianlong-3.

Ракета взорвалась в китайской провинции Хэнань. Видео по запуску ракеты распространилось в китайских социальных сетях.

На видеороликах видно, как вверх летит орбитальная ракета-носитель Tianlong-3. В какой-то момент она останавливается и возвращается на Землю. При падении происходит мощный взрыв, начинается сильный пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как пишет Space news, во время статического разгара девяти двигателей первой ступени, который должен быть осуществлен на земле, двухступенчатая ракета взлетела в небо. Однако через несколько десятков секунд двигатели заглохли. Ракета упала и взорвалась рядом с жилым кварталом.

Неудавшиеся испытания провела компания Space Pioneer. Недавно она привлекла 207 миллионов долларов дополнительного финансирования. Эта китайская компания конкурирует с SpaceX Илона Маска. Отметим, что ракета Tianlong-3 является аналогом американской ракеты Falcon 9.

Ранее "Телеграф" сообщал, что компания Илона Маска SpaceX уничтожит МКС. Стало известно, когда это произойдет.