"Випадково" пронесла пістолет в аеропорт: скандальна конгресвумен родом з України потрапила в незручну ситуацію

Політик стверджує, що не знала про наявність зброї у своєму багажі

Законодавиця Палати представників Конгресу США Вікторія Спартц отримала звинувачення у порушенні правил носіння зброї. Вона пронесла пістолет до міжнародного аеропорту Вашингтона Даллеса у Вірджинії.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на офіс Спартц, а також повідомлення Управління транспортної безпеки (TSA) та Управління аеропортів Вашингтона. Інцидент стався у п’ятницю, 28 червня.

TSA, не називаючи імені пасажира, розповіла про те, що співробітники аеропорту під час перевірки безпеки пасажирів помітили в одного з них вогнепальну зброю. Вона знаходилася в ручній поклажі пасажира, але не була зарядженою.

Як уточнили в офісі республіканки від штату Індіана, Спартц "випадково" пронесла пістолет у своїй валізі. Конгресвумен отримала виклик до суду, але продовжила свою поїздку до Європи.

"Минулої п’ятниці депутат Спартц випадково пронесла у своїй валізі порожній пістолет без магазину і патронів, який, як вона не знала, перебував у кишені її валізи, проходячи через службу безпеки в аеропорту Даллеса. Депутат Спартц отримала повістку і продовжила свій міжнародний рейс на засідання ПА ОБСЄ в Європі", — повідомили в офісі Спартц.

Вікторія Спартц – уродженка Чернігівської області України. 2000 року вона переїхала до США, а 2021 року стала членом Конгресу, до речі, першим в історії з України. Також у 2022 році Спартц стала першою офіційною особою зі США, яка відвідала Україну на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Загалом, за словами самої республіканки, відтоді побувала в Україні шість разів. Крім того, була у Білому домі на церемонії підписання президентом Джо Байденом Закону про ленд-ліз для України.

Водночас уродженка України відкрито виступала з критикою на адресу Володимира Зеленського та влади загалом. Зокрема, вона звинуватила президента в нездатності підготуватися до війни та зневазі попередженнями про російське вторгнення. Також вимагала, щоб голова ОП Андрій Єрмак пішов у відставку і щодо нього було проведено розслідування.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Парижі спалахнули масові протести через перемогу на позачергових виборах до парламенту проросійської ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен. Протестувальники кричали "Фашисти геть!".