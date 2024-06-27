Назвав 450 депутатів дурнями

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін назвав Держдуму РФ "Государственной дурой" (Госдура) під час обговорення міграційної політики на полях Петербурзького міжнародного юридичного форуму (ПМЮФ).

Інцидент відбувся під час його прямої трансляції. Основною з тем зустрічі була надмірна міграція іноземців до Росії.

"Дуже хотілося б дізнатися, коли хороші закони прийме наша Государственная дура", ― заявив Бастрикін на тлі дискусії.

Зауважимо, що "Госдура" це відомий у мережі мем, який утворився ще у 2013 році. Тоді Володимир Познер сказав: "Той спосіб мислення, який продемонструвала Госдура, вибачте Дума,- обмовився". Саме з того часу цей вислів почали використовувати, проте чиновник такого рангу, як Бастрикін, зробив це вперше.

При цьому його слова прозвучали як не випадкове обмовлення. Тому вже є незадоволені політики РФ, які реагують на ''Госдуру".

Зокрема голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що цей вислів не припустимий і він ображає росіян.

"Депутати обрані громадянами Російської Федерації, він (Бастрикін — Ред. ) образив народ", — сказав Володін.

Водночас, за словами Бастрикіна, слово "Госдура" він знайшов у коментарях на сайті телеканалу "Царьгород", де люди скаржилися на проблему мігрантів.

Додамо, що на вищевказаному формі обговорювали тему надмірної міграції до Росії, яка негативно вливає на усю державу. Наприклад, за словами Бастрикіна, злочини екстремістського характеру зросли на 147%.

Раніше "Телеграф" писав, що посол США "наїхав" на Пекін, адже Китай фактично став на бік РФ у війні проти України.