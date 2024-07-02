"Случайно" пронесла пистолет в аэропорт: скандальная конгрессвумен родом из Украины попала в неловкую ситуацию

Политик утверждает, что не знала о наличии оружия в своем багаже

Законодательница Палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц получила обвинение в нарушении правил ношения оружия. Она пронесла пистолет в международный аэропорт Вашингтона Даллеса в Вирджинии.

Об этом сообщает со ссылкой на офис Спартц, а также сообщения Управления транспортной безопасности (TSA) и Управления аэропортов Вашингтона. Инцидент произошел в пятницу, 28 июня.

TSA, не называя имени пассажира, рассказала о том, что сотрудники аэропорта во время проверки безопасности пассажиров заметили у одного из них огнестрельное оружие. Оно находилось в ручной клади пассажира, но не было заряженным.

Как уточнили в офисе республиканки от штата Индиана, Спартц "случайно" пронесла пистолет в своем чемодане. Конгрессвумен получила вызов в суд, но при этом продолжила свою поездку в Европу.

"В прошлую пятницу депутат Спартц случайно пронесла в своем чемодане пустой пистолет без магазина и патронов, который, как она не знала, находился в кармане ее чемодана, проходя через службу безопасности в аэропорту Даллеса. Депутат Спартц получила повестку и продолжила свой международный рейс на заседание ПА ОБСЕ в Европе", — сообщили в офисе Спартц.

Виктория Спартц — уроженка Черниговской области Украины. В 2000 году она переехала в США, а в 2021 году стала членом Конгресса, к слову, первым в истории из Украины. Также в 2022 году Спартц стала первым официальным лицом из США, которое посетило Украину на фоне полномасштабного вторжения РФ. Всего, по словам самой республиканки, с того момента побывала в Украине шесть раз. Кроме того, присутствовала в Белом доме на церемонии подписания президентом Джо Байденом Закона о ленд-лизе для Украины.

Вместе с тем уроженка Украины открыто выступала с критикой в адрес Владимира Зеленского и власти в целом. В частности, она обвинила президента в неспособности подготовиться к войне и пренебрежении предупреждениями о российском вторжении. Также требовала, чтобы глава ОП Андрей Ермак ушел в отставку и в его отношении было проведено расследование.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Париже вспыхнули массовые протесты из-за победы на внеочередных выборах в парламент пророссийской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Протестующие кричали "Фашисты вон!".