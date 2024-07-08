Байден повідомив, чи збирається припинити свою участь у виборах: він написав демократам листа

Деякі демократи хотіли змусити його залишити перегони

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив своїм колегам по Демократичній партії, що сповнений рішучості залишитися в президентських перегонах. Він вирішив придушити внутрішньопартійну суперечку щодо його кампанії.

Про це пише Вloomberg. Байден надіслав демократам відповідного листа на двох сторінках.

"Я твердо вирішив залишитися в цих перегонах, пройти їх до кінця і перемогти Дональда Трампа. Питання про те, як рухатися далі, добре обговорюється вже понад тиждень. І настав час покласти цьому край", — йдеться у листі.

Байден наголосив, що будь-яке ослаблення рішучості або відсутність ясності щодо поставленого завдання тільки допомагає Трампу і шкодить демократам. За його словами, настав час об’єднатися, рухатися вперед як єдина партія та перемогти Трампа.

У листі президента США чітко зазначається, що він не піде тихо. Він наголошує, що дасть демократам, стурбованим його кампанією, вибір між тривалою боротьбою за владу або об’єднанням за кандидата, який, на їхню думку, приведе їх до поразки.

Байден в ефірі MSNBC сказав, що він розчарований невдоволенням однопартійців, і кинув виклик демократам, які хочуть, щоб інший кандидат влаштував битву на з’їзді партії в серпні. Президент США сказав, що його мітинги у Вісконсині та Пенсільванії за останні кілька днів додали йому впевненості, що люди хочуть, щоб він залишився в перегонах.

"Будь-хто з цих хлопців, хто не вважає, що я повинен бігти, біжить проти мене. Вперед. Балотуватися в президенти. Киньте мені виклик на з’їзді", – сказав Байден.

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі побоювань, що у США вибори може виграти кандидат республіканців Дональд Трамп, у країнах НАТО з’явився ще один привід. Цього разу прозвучали припущення про те, що президент Джо Байден у разі перемоги може просто не дожити до кінця нової каденції.