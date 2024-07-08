Демократи дедалі більше тиснуть на Байдена щодо участі у виборах: ЗМІ повідомили деталі

Багато демократів "замишляють втручання", щоб змусити Джо Байдена залишити гонку до кінця цього тижня

Після провального виступу президента США Джо Байдена на дебатах дедалі більше демократів у Палаті представників заявляють, що він має відійти у бік заради блага партії та країни. При цьому в Сенаті є демократи, які привселюдно заявляють, що нинішній глава Білого дому має зробити більше для спокою виборців.

База підтримки президента Байдена серед ключових демократів на Капітолійському пагорбі почала руйнуватися. Подробиці з’явилися у матеріалі The New York Times.

У статті йдеться, що згідно з інсайдерськими даними, під час віртуальної приватної зустрічі демократи Палати представників складали план того, як за допомогою колективного впливу переконати Байдена не брати участь у виборах.

За результатами сесії, скликаної представником Хакімом Джефрісом, демократом від Нью-Йорка та лідером меншини, було досягнуто спільної думки, що зміна верхньої частини списку необхідна, щоб зберегти шанси партії утримати Білий дім та контроль над Конгресом.

Серед тих, хто прямо заявив, що Байдену слід зняти свою кандидатуру, були: головний демократ у Юридичному комітеті Джеррольд Надлер, високопоставлений член Комітету збройних сил Адам Сміт із Вашингтона, високопоставлений демократ у Комітеті у справах ветеранів Марк Такано з Каліфорнії, провідний демократ у комітеті з управління палатою представників Джозеф Д. Морелл із Нью-Йорка. Представник штату Коннектикут Джим Хаймс, високопоставлений демократ у Комітеті з розвідки, також висловив невпевненість щодо подальшого шляху Байдена.

Дехто з присутніх на зустрічі відмовився від коментарів. Один із учасників, представник штату Вірджинія Дон Бейєр, згодом все ж таки виступив із заявою. Він висловив підтримку президенту Байдену. Представник Массачусетса Річард Е. Ніл, головний демократ у Бюджетному комітеті, назвав Байдена "далекоглядним лідером" у соціальних мережах, додавши: "Давайте продовжимо".

За даними видання, сенатор Марк Уорнер, демократ від Вірджинії, працює над тим, щоб зібрати сенаторів-демократів цього тижня. Він пропонує обговорити подальші дії та їх побоювання щодо того, що Байден залишиться кандидатом. Очікується, що ця розмова тепер відбудеться у вівторок. Пан Уорнер приватно висловив занепокоєння з приводу результатів президентських дебатів і сумніву в тому, що він зможе продовжувати брати участь у перегонах і виграти переобрання.

Президент у свою чергу вірить, що врешті-решт його критики здадуться, оскільки відмова від виборів розпочне публічну боротьбу, яка "зруйнує партію та спадщину Байдена".

Нагадаємо, що в ніч на 28 червня у США відбулися дебати між чинним президентом Джо Байденом та Дональдом Трампом, його головним конкурентом на президентських виборах. Це була перша зустріч кандидатів на теледебатах із 2020 року.

В аналітичних звітах після дебатів американські та інші західні ЗМІ наголосили на двох головних недоліках у виступах політиків. Заяви Трампа були сповнені маніпуляцій, недостовірних фактів та відвертої брехні. У свою чергу, Байден через застуду говорив тихим і хрипким голосом. Це на тлі плутаних заяв та формулювань сильно підкреслило його вік.

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі побоювань, що у США вибори може виграти кандидат республіканців Дональд Трамп, у країнах НАТО з’явився ще один привід. Цього разу прозвучали припущення про те, що президент Джо Байден у разі перемоги може просто не дожити до кінця нової каденції.