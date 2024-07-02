Ізраїль готує військову операцію проти "Хезболли": Bild назвав дату

Іноземців закликають евакуюватись з Лівану зараз

Після заяв про продовження бойових дій у Секторі Газу, Ізраїль планує найближчим часом розпочати військову операцію проти ліванського угруповання "Хезболла". Це може статись третього чи четвертого тижня липня.

Про це пише Bild з посиланням на західних дипломатів.

На тлі цих заяв Німеччина та Саудівська Аравія вкотре закликали своїх громадян залишити Ліван через можливе погіршення ситуації. Адже, як пишуть ізраїльські ЗМІ, на кордоні з Ліваном ЦАХАЛ посилив угруповання, а солдати відпрацьовують бої у горах та міських умовах.

Водночас, аналітик інституту національної безпеки та сіоністської стратегії "Місгав" Ашар Фредман вважає, що ситуація може швидко загостритися , а дипломатичне розв'язання питання не виключить конфлікту у найближчі два роки. Це дасть "Хезболлі" можливість краще підготуватися.

За словами Фредмана, Ізраїль може розпочати наступом на угруповання, проте це потягне за собою ризик прямого конфлікту з Іраном, який підтримує ліванське угруповання.

Фредман наголосив, що альтернативний сценарій все ж існує, адже "Іран намагається вдосконалити свій ядерний потенціал". У такому разі США підтримає удар по Ірану.

"Іран може дати вказівку своїм маріонетковим організаціям атакувати Ізраїль, що може призвести до великої війни в регіоні", – зазначив експерт.

На тлі такої серйозної загрози багато країн закликають своїх громадян покинути Ліван. Зокрема, наполегливо про це заявили Німеччина та Саудівська Аравія.

Це підтверджують і побоювання президента Ізраїлю Іцхака Герцога, адже ситуація може вийти з-під контролю. Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Остін припустив, що провокації "Хезболли" можуть втягнути ізраїльтян і ліванців у небажану війну.

Раніше "Телеграф" писав, що іноземні посередники намагаються запобігти війні між Ізраїлем та Ліваном.