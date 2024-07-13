Організатора нападу на Ізраїль вбили у Секторі Гази? Ізраїльські ЗМІ розповіли деталі

Було завдавано прицільний удар

Військові ЦАХАЛу (армія оборони Ізраїлю — Ред.) завдали удару по півдню Сектора Газа. Їх головною ціллю були командир військового крила ХАМАС (Харакат аль-мукавама аль-ісламія, Рух ісламського опору) Мухаммад Дейф та ще один головний командир терористичної групи Рафаа Саламе.

Про це повідомляє The Times of Israel. Зазначається, що вони були вражені великими боєприпасами над землею під час свого перебування в будівлі між районом Аль-Мавасі та Хан-Юнім на півдні Гази.

Доля Дейфа станом на 16:00 невідома. Водночас єврейські ЗМІ, посилаючись на джерела зі служби безпеки, стверджують, що ймовірність його вбивства дуже велика.

Джерелам ЦАХАЛу додають, що удар завдався майже одразу, як з'явилась інформація про місцеперебування двох лідерів ХАМАС.

Проте військові все ще чекають підтвердження від розвідки, що Дейф і Саламе були вбиті.

Що відомо про Мухаммада Дейфа

Він 58-річний чоловік, що понад двадцять років командував бригадою Ізз аль-Діна аль-Касама. Дейфа протягом тривалого часу був однією з найбільш розшукуваних Ізраїлем терористичних фігур. Він один з ініціаторів наступу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, найбільшого нападу в історії країни, тоді понад 1200 людей було вбито, а ще близько 251 людини було затягнуто до Гази як заручники.

Що відомо про Рафаа Саламе

Він командир бригади Хамас Хан Юніс. Саламе входить у коло близьких до Дейфа людей та виконує обов’язки його заступника після вбивства попереднього заступника керівника бригад Аль-Касам.

Раніше "Телеграф" писав, що Ізраїль ударив по школі у Секторі Газа. Є загиблі та поранені.