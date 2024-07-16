"Пора їй очолити загони Путіна": російська чемпіонка втратила сором

У мережі лише посміялися з чергової заяви триразової олімпійської чемпіонки у лижних перегонах

Президент Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе розкритикувала Олімпіаду-2024 у Парижі, хоча змагання навіть не розпочалися. Функціонерка задоволена тим, що Ігри не покажуть у РФ.

Відповідний коментар Вяльбе наводить Р-Спорт. Олена назвала "убожеством" Олімпійські ігри-2024. Змагання відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Росіяни допускаються на змагання індивідуально у нейтральному статусі.

"Я така рада, що ми відмовилися від показу Олімпійських ігор у Парижі. Мені здається, що це буде якесь убожество, а не Олімпіада. Я не стежитиму за виступами російських спортсменів.

Я нікого не обговорюю і не засуджую, участь – це особиста справа кожної людини. Напевно, спортсмени мали якісь мотиви, щоб приймати таке рішення. Дивитись Олімпійські ігри я не буду", – сказала Вяльбе.

У мережі висміяли слова Вяльбе. Користувачі жартують, що Олені треба покинути свою посаду й очолити "загони Путіна".

Нагадаємо, Вяльбе заперечує повномасштабну війну між РФ і Україною. Також вона пророкує падіння колективного Заходу через політику "скасування Росії".