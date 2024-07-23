Байден вперше з'явився на публіці після зняття з виборів: де він був весь цей час (відео)

Він планує звернутися до американців

У вівторок, 23 липня, президент США Джо Байден, який ухвалив рішення не брати участі у президентських виборах, вперше за останній тиждень з'явився на публіці. Перед цим деякі ЗМІ висловили занепокоєння щодо його стану.

Американський президент вирушив до Вашингтону зі свого будинку у Рехобот-Біч у Делавері. Там Байден перебував в ізоляції через виявлений у нього коронавірус.

Відео з президентом США оприлюднили американські телеканали. На ньому видно, як Байден підіймається на борт президентського літака.

Варто зазначити, що він відмовився поспілкуватись із журналістами. Проте президент США заявив, що почувається добре.

Своєю чергою лікар Байдена повідомив, що останній тест президента США на коронавірус був негативний. Раніше повідомлялося, що у нього спостерігалися симптоми захворювання верхніх дихальних шляхів — нежить, кашель і загальне нездужання.

У середу, 24 липня, Байден планує звернутися до нації з промовою. У ній він пояснить своє рішення не балотуватися на президентських виборах.

Нагадаємо, 21 липня Байден повідомив, що ухвалив рішення не брати участі у президентських виборах у 2024 році. Водночас він зазначив, що виконуватиме свої зобов’язання до кінця президентського терміну.

Згодом телеканал FOX закликав адміністрацію президента США надати хоча б фото того, як президент виглядає зараз. В ефірі випуску новин ведучі зазначили, що після того, як той повідомив про зняття своєї кандидатури з виборів, публіка не бачила його наживо ні в його будинку в Делавері, ні в Білому домі. Вони висловили сподівання, що з ним усе гаразд, проте додали, що зараз не той час, щоб безслідно зникнути.