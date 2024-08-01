Іран надіслав запит Генсеку ООН та представникам російського терористичного режиму, який головує в Радбезі

Рада Безпеки Організації Об'єднаних націй планує провести термінове засідання через загрозу повномасштабної війни на Близькому Сході. Зазначається, що ліквідація Ізраїлем ватажка терористів ХАМАС Ісмаїла Ханії та публічна обіцянка помсти від Ірана можуть призвести до масштабного зіткнення в регіоні.

Про це повідомляє The Times of Israel. Зокрема, ситуацію навколо знищення Ханії планується обговорити під час засідання.

Обговорення питання запросив Іран, який надіслав запит Генеральному секретарю ООН та представникам російського терористичного режиму, який головує в Радбезі у липні. Запит Тегерану підтримали його союзники – російські терористи, комуністичний Китай та Алжир.

Нагадаємо, що вранці 31 липня стало відомо, що в Ірані вбили одного з лідерів ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Чоловік потрапив до нового так званого "розстрільного списку" Ізраїлю, який був створений після атак 7 жовтня 2023 року. Тоді там пообіцяли атакувати всіх лідерів ХАМАС.

Після ліквідації у Тегерані Ханії, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Хаменеї тримає у своїх руках реальну владу в Ірані, має останнє слово під час прийняття будь-яких рішень на державному рівні, та є головнокомандувачем іранськими збройними силами.