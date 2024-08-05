У кільці: Ізраїль готується відбивати багатоденні обстріли з різних боків

США тим часом сформували міжнародну коаліцію для запобігання атакам Ірану на Ізраїль

Ізраїль готується відбивати багатоденні атаки з боку іранського режиму та підконтрольних Тегерану терористів з ліванської "Хезболли". Атака, припускають в Тель-Авіві, буде здійснюватися великою кількістю ракет та безпілотників.

Про це пише The Times of Israel. Зазначається, що Ізраїль розглядає варіанти превентивних ударів по Ірану та його проксі, в тому числі по "Хезболлі".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує зібрати нараду з керівниками служб безпеки країни. Проте зараз ніхто ще не має "остаточної картини", як можуть відбуватися атаки Ірану та проіранських терористів. Тому ізраїльські силові структури зараз вивчають варіанти превентивних ударів у будь-якому місці, де це буде потрібно.

США тим часом сформували міжнародну коаліцію для запобігання атакам Ірану на Ізраїль – чого не було свого часу зроблено для України. Керування коаліцією здійснюється з Центрального командування Збройними силами США в Катарі.

Тим часом видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомило, що Тегеран налаштований дуже рішуче. Зокрема Іран вже заявив дипломатам інших арабських країн, що йому байдуже на те, якщо удари по Ізраїлю призведуть до масштабної війни в регіоні. Також зрозуміло, що Іран веде підготовку до більше, ніж одного раунду атак та контратак. Також Тегеран відкинув вимоги США та арабських країн проігнорувати ліквідацію ватажка терористів ХАМАС Ісмаїла Ханії та не намагатися бити по Ізраїлю.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. Видання The Jerusalem Post з посланням на дані розвідки повідомило, що Іран планує завдати удару по Ізраїлю у священний для євреїв день – день національної жалоби Тиша-Бе'ав, який цьогоріч припадає на 12 та 13 серпня.

З іншого боку, є дані, що Іран може завдати удару по Ізраїлю раніше, ніж очікувалося до цього. Це може статися вже в понеділок, 5 серпня.