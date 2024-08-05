В кольце: Израиль готовится отбивать многодневные обстрелы с разных сторон

США тем временем сформировали международную коалицию для предотвращения атак Ирана на Израиль

Израиль готовится отбивать многодневные атаки со стороны иранского режима и подконтрольных Тегерану террористов из ливанской "Хезболлы". Атака, предполагают в Тель-Авиве, будет осуществляться большим количеством ракет и беспилотников.

Об этом пишет The Times of Israel. Отмечается, что Израиль рассматривает варианты превентивных ударов по Ирану и его прокси, в том числе по "Хезболлу".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен собрать совещание с руководителями служб безопасности страны. Однако сейчас никто еще не имеет "окончательной картины", как могут происходить атаки Ирана и проиранских террористов. Поэтому израильские силовые структуры сейчас изучают варианты превентивных ударов в любом месте, где это потребуется.

США тем временем сформировали международную коалицию для предотвращения атак Ирана на Израиль – чего не было в свое время сделано для Украины. Управление коалицией осуществляется из Центрального командования Вооруженными силами США в Катаре.

Между тем издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что Тегеран настроен очень решительно. В частности, Иран уже заявил дипломатам других арабских стран, что ему безразлично, если удары по Израилю приведут к масштабной войне в регионе. Также понятно, что Иран ведет подготовку к более чем одному раунду атак и контратак. Также Тегеран отверг требования США и арабских стран проигнорировать ликвидацию главаря террористов ХАМАС Исмаила Хании и не пытаться избивать по Израилю.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные разведки сообщило, что Иран планирует нанести удар по Израилю в священный для евреев день – день национального траура Тиша-Бе’ав, который в этом году приходится на 12 и 13 августа.

С другой стороны, есть данные, что Иран может нанести удар по Израилю раньше, чем ожидалось ранее. Это может произойти уже в понедельник, 5 августа.