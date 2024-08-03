Вбивство ватажка ХАМАСу: у ЗМІ звинувачують Моссад, а в Ірані масові затримання

Вбивство Ісмаїла Ханії стало великим ударом для влади Ірану

В Ірані під час розслідування вбивства ватажка терористичного ісламістського руху ХАМАС Ісмаїла Ханії було арештовано понад 20 осіб. До їх числа входить високопоставлений офіцер розвідки, військовий чиновник і співробітник військового пансіонату в Тегерані.

Про це повідомляє The New York Times, спираючись на двох іранських співрозмовників. Зазначається, що вбивство ватажка ХАМАСу стало великим ударом для влади Ірану, на що вказують ці арешти.

Зауважимо, що вбили Ісмаїла Ханію у комплексі, який перебуває під посиленою охороною Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). За словами директора проєкту Кризової групи в Ірані Алі Ваеза, те, що Іран допустив убивство лідера ХАМАС на своїй території, може сигналізувати його ворогам про те, що Тегеран нездатний захистити ключових союзників і, можливо, навіть свій режим.

Слідчі вважають, що найняті для вбивства особи наразі перебувають в Ірані, тому вони ретельно вивчають записи з камер спостереження в аеропортах Ісламської Республіки за кілька місяців і списки авіапасажирів.

Водночас британська газета The Daily Telegraph (DT) повідомила, що ізраїльська розвідслужба "Моссад" найняла співробітників органів безпеки Ірану для вбивства ватажка ХАМАСу. Агенти були обрані серед членів підрозділу КВІР "Ансар аль-Махді". Вони відповідали за безпеку високопоставлених офіційних осіб.

Зауважимо, що КВІР пообіцяв помститися за вбивство Ханії. Іранське агентство IRNA поширило заяву КВІР, в якій відповідальність за організацію вбивства покладено на Ізраїль та США. Корпус стверджує, що Ханія був убитий "пострілом снаряда малої дальності з боєголовкою масою близько семи кілограмів".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про ймовірний початок великої війни, адже ситуація з Іраном та Ізраїлем загострюється.