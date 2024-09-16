Прорив дамби змив ціле місто у Польщі: як воно виглядає зараз (фото, відео)

У місті впало два мости

У Центральній Європі негода наробила лиха, яке не оминуло й Польщу. Там затопило місто Строне-Шльонске Нижньосілезького воєводства.

Як зазначає gazetawroclawska, через сильні дощі відбувся прорив дамби на річці Моравка. "Телеграф" покаже наслідки повені у Строне-Шльонському.

Наразі відомо, що у місті впали два мости внаслідок негоди. Проїзд ними практично неможливий, тому дорогу перекрито. За словами місцевих, будинки, які були найближче до річки сильно пошкоджені, деякі зруйновано повністю. Відомо, що на дамбі, яка у місті, прорив щонайменше на кілька метрів.

Попередньо повідомлялось, що дамбу зруйнував тиск води. І велика хвиля накрила місто, зносячи усе на своєму шляху. Як видно на фото, місто має великі руйнування, деякі будинки хвилею затоплювало майже посутністю. Вода позносила дерева, машини, паркани — усе, що могла зрушити.

У мережі також показали наслідки негоди, на одному з кадрів видно, як вода обвалює будинок і несе його течією. Ще показано пожежну машину, яка затонула.

За даними ЗМІ, до Строне-Шльонске направили кілька гелікоптерів з Вроцлава, аби допомогти ліквідувати наслідки та врятувати людей.

Наразі місто відрізане від електро-, газо- та водопостачання. Доїзд до сусіднього Льондек-Здруя на автомобілі неможливий – дорога перекрита.

"Хвиля величезна, ситуація справді драматична, зв'язок з жителями міста та прилеглих сіл утруднена, у них немає світла, води", — сказала одна із мешканок Строне-Шленські.

Ще одна жінка додала: "Все сталося дуже швидко. Вода наробила лиха."

Раніше "Телеграф" розповідав, що Одеса опинилася під водою після зливи 15 вересня.