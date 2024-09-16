Прорыв дамбы смыл целый город в Польше: как он выглядит сейчас (фото, видео)

В городе упало два моста

В Центральной Европе бушует непогода, которая не обошла и Польшу. Там затопило город Строне-Слёнске Нижнесилезского воеводства.

Как отмечает gazetawroclawska, из-за сильных дождей произошел прорыв дамбы на реке Моравка. "Телеграф" покажет последствия наводнения в Строне-Слёнском, где проживает более 6 тысяч человек.

Сейчас известно, что в городе упало два моста в результате непогоды. Проезд ими практически невозможен, поэтому дорога перекрыта. По словам местных, дома, которые были ближе к реке сильно повреждены, некоторые разрушены полностью. Известно, что на дамбе, расположенной в городе, прорыв по меньшей мере на несколько метров.

Предварительно сообщалось, что дамбу разрушило давление воды. И большая волна накрыла город, снося все на своем пути. Как видно на фото, город имеет большие разрушения, некоторые дома волной затапливали почти полностью. Вода сносила деревья, машины, заборы — все, что могла сдвинуть.

В сети также показали последствия ненастья, на одном из кадров видно, как вода обрушивает дом и несет его течением. Еще показана потонувшая пожарная машина.

По данным СМИ, в Строне-Слёнске направили несколько вертолетов из Вроцлава, чтобы помочь ликвидировать последствия и спасти людей.

В настоящее время город отрезан от электро-, газо- и водоснабжения. Подъезд к соседнему Лендек-Здруя на автомобиле невозможен – дорога перекрыта.

"Волна огромная, ситуация действительно драматична, связь с жителями города и близлежащих сел затруднена, у них нет света, воды", — сказала одна из жительниц Строне-Шленски.

Еще одна женщина добавила: "Все произошло очень быстро. Вода наделала беды."

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Одесса оказалась под водой после ливня 15 сентября.