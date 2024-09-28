Крадіїв зерна наздогнала карма: врожаю зернових у Росії загрожує сильна посуха

Траву, звісно, їсти не доведеться, но ціни на зернові у Росії будуть захмарні

Російському врожаю озимих культур загрожує сильна посуха. Зараз навіть немає можливості провести нормальну сівбу озимих, оскільки заважають погодны умови, тому врожаю зерна наступного року в РФ може й не бути.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на прогноз російської консалтингової компанії "Совэкон". Зазначається, що темпи сівби у РФ обвалилися до 11-річного мінімуму, що ставить під велику загрозу врожай 2025 року.

Особливо складна ситуація склалася у Волгоградській і Саратовській областях Росії – у четвертому та шостому найбільших регіонах-виробниках зернових відповідно. Експерти кажуть, що ситуація "вкрай складною і може перерости в якийсь драматичний сценарій". Аналогічна ситуація склалася у Пензенській області РФ.

Причиною стала сильна посуха. Російські аграрії заявили, що посіяли набагато менше, ніж у 2023 році. При цьому основні сільськогосподарські райони Росії навесні страждали від ранніх весняних заморозків та проливних дощів, а осінь вдарила по ним через екстремальну посуху. Втім, не всюди: так, кілька основних регіонів, які "годують" Сибір зерном, заявили про надзвичайну ситуацію через проливні дощі. Водночас зернові південні та приморські регіони РФ скаржаться на посуху.

Нагадаємо, що на тлі нестачі зерна Росія активно намагається красти українське збіжжя. І не тільки для себе, але й на продаж. На початку березня 2024 року до повної заборони російського зерна закликали Польща та Литва. Лідери країн говорили, що це обмеження треба ввести на рівні усього Євросоюзу.