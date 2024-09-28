Воров зерна догнала карма: урожаю зерновых в России грозит сильная засуха

Траву, конечно, есть не придется, но цены на зерновые в России будут облачными.

Российскому урожаю озимых культур грозит сильная засуха. Сейчас даже нет возможности провести нормальный сев озимых, поскольку мешают погодные условия, поэтому урожая зерна в следующем году в РФ может и не быть.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на прогноз российской консалтинговой компании "Совэкон". Отмечается, что темпы сева в РФ рухнули до 11-летнего минимума, что ставит под большую угрозу урожай 2025 года.

Особенно сложная ситуация сложилась в Волгоградской и Саратовской областях России – в четвертом и шестом крупнейших регионах-производителях зерновых соответственно. Эксперты говорят, что ситуация является "крайне сложной и может перерасти в какой-то драматический сценарий". Аналогичная ситуация сложилась в Пензенской области.

Причиной послужила сильная засуха. Российские аграрии заявили, что посеяли гораздо меньше, чем в 2023 году. При этом основные сельскохозяйственные районы России весной страдали, избиваемые ранними весенними заморозками и проливными дождями, а осень ударила по ним через экстремальную засуху. Впрочем, не везде: так, несколько основных регионов, "кормящих" Сибирь зерном, заявили о чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей. В то же время зерновые южные и приморские регионы РФ жалуются на засуху.

Напомним, что на фоне нехватки зерна Россия активно пытается воровать украинское зерно. И не только для себя, но и для продажи. В начале марта 2024 к полному запрету российского зерна призвали Польша и Литва. Лидеры стран говорили, что это ограничение следует ввести на уровне всего Евросоюза.