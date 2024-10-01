В Іраку ракети прилетіли на американську військову базу: що відомо про інцидент

Усього було запущено три ракети, дві перехопили розміщені на базі засоби протиповітряної оборони

В ніч на 1 жовтня на базу американської армії в районі міжнародного аеропорту Багдада в Іраку прилетіли ракети. Попередньо, атака відбулася двома ракетами типу "Катюша", їх перехопила повітряна оборона.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела серед іракських військових. Посольство США відмовилося коментувати інцидент.

Джерела сказали виданню, що усього було запущено три ракети, дві перехопили розміщені на базі засоби протиповітряної оборони. Третя ракета упала біля будівель іракських контртерористичних сил. Внаслідок вибуху були пошкоджені транспортні засоби, деякі з них згоріли, проте обійшлося без жертв. Припускається, що базу обстріляли проіранські бойовики, які діють в Іраку.

Обстріл бази США може бути пов'язаний із вторгненням Ізраїля в Ліван. Раніше, як писав "Телеграф", збройні сили Ізраїлю малими групами перейшли кордон Лівану та розпочали сухопутну операцію проти радикального руху "Хезболла". При цьому ліванська армія вже відійшла з позиції на півдні країни.

У США закликали Ізраїль відмовитись від ідеї проведення наземного вторгнення, однак, схоже, що вибір уже було зроблено. Ізраїль у ніч з 30 вересня на 1 жовтня офіційно оголосив про новий етап операції проти проіранського радикального угруповання "Хезболла" в Лівані. Ізраїльська армія почала наземну операцію та вже зайшла на ліванську територію.