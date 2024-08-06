Напруженість на Близькому Сході зростає: база США в Іраку зазнала обстрілу, — Reuters

Удару було завдано російськими ракетами "Катюша"

У понеділок, 5 серпня, було атаковано військову базу США в Іраку. Поранення отримали щонайменше п’ять американських військовослужбовців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційних осіб США. Атака відбулася на тлі зростання напруженості на Близькому Сході, що готується до можливої нової хвилі атак з боку Ірану та його союзників після ліквідації високопоставлених членів бойових угруповань ХАМАС та Хезболла минулого тижня.

Два джерела в іракських силах безпеки повідомили про удар двома ракетами "Катюша" по авіабазі Аль-Асад на заході Іраку. Інший співрозмовник в іракських силах безпеки стверджує, що ракети впали всередині бази. Неясно, чи атака була пов’язана з погрозами Ірану помститися за вбивство лідера ХАМАС.

Американські офіційні особи на умовах анонімності повідомили, що один із постраждалих американців отримав серйозні поранення. За попередніми даними поранено п’ятьох військовослужбовців США, але після уточнення ці дані можуть змінитися.

"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", — зазначив один з американських чиновників.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці січня кілька американських солдатів було вбито і десятки отримали поранення внаслідок атаки на базу США в Йорданії. То був удар дрона.