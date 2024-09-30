Ізраїль готується до масштабного вторгення у Ліван: коли почнеться наступ

Ізраїльські спецпризначенці проникають в тунелі "Хезболли"

Ізраїльські спецпризначенці розпочали серію невеликих рейдів на території Південного Лівану. Мета цих операцій — підготувати плацдарм для можливого повномасштабного вторгнення.

За інформацією ізраїльського телеграм-каналу Israel News Pulse, бійці вже перетнули кордон і готують ґрунт для масштабної операції. Наступ може розпочатися протягом найближчих 72 годин.

Як повідомляє видання, спеціальні підрозділи Ізраїлю використовують для проникнення на ліванську територію як підземні тунелі, так і наземні маршрути. Мета цих дій — провести розвідку та підготувати регіон до потенційного великого наступу.

The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, надає додаткові подробиці щодо операцій ізраїльських військових. За даними видання, спецпризначенці проводять цілеспрямовані рейди на півдні Лівану вже протягом кількох місяців. Зокрема вони проникають в тунелі "Хезболли", розташовані вздовж кордону, та збирають розвідувальну інформацію.

Джерела The Wall Street Journal зазначають, що ці дії є частиною стратегії Ізраїлю, спрямованої на послаблення позицій "Хезболли" в прикордонній зоні. Водночас терміни можливого наземного вторгнення залишаються під питанням, оскільки США тиснуть на Ізраїль, намагаючись запобігти масштабній операції.

Бригадний генерал запасу Амір Авіві, колишній заступник командувача ЦАХАЛ у Газі, вважає наземне вторгнення Ізраїлю неминучим. За його словами, поточні рейди є невід'ємною частиною підготовки до більш масштабних дій. Авіві також зазначив, що "Хезболла" виглядає ослабленою, що ставить перед Ізраїлем питання про масштаби можливої операції в Лівані.

Минулого тижня високопоставлений ізраїльський чиновник заявив про намір уникнути наземного вторгнення. Проте Ізраїль продовжує нарощувати військову присутність на півночі країни, зосереджуючи увагу на протистоянні з "Хезболлою". Наразі на цьому фронті зосереджено більше ізраїльських сил, ніж будь-де в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вслід за Насраллою Ізраїль ліквідував головного командира Хезболли. Хто такий Набіль Каук і чим він займався?