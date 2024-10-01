В Ираке ракеты прилетели на американскую военную базу: что известно об инциденте

Всего было запущено три ракеты, две перехватили размещенные на базе средства противовоздушной обороны.

В ночь на 1 октября на базу американской армии в районе международного аэропорта Багдада в Ираке прилетели ракеты. Предварительно атака произошла двумя ракетами типа "Катюша", их перехватила воздушная оборона.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники среди иракских военных. Посольство США отказалось комментировать инцидент.

Источники сказали изданию, что всего было запущено три ракеты, две перехватили размещенные на базе средства противовоздушной обороны. Третья ракета упала у построек иракских контртеррористических сил. В результате взрыва были повреждены транспортные средства, некоторые из них сгорели, однако обошлось без жертв. Предполагается, что базу обстреляли действующие в Ираке проиранские боевики.

Обстрел базы США может быть связан с вторжением Израиля в Ливан. Ранее, как писал "Телеграф", вооруженные силы Израиля малыми группами перешли границу Ливана и приступили к сухопутной операции против радикального движения "Хезболла". При этом ливанская армия уже отошла с позиции на юге страны.

В США призвали Израиль отказаться от идеи проведения наземного вторжения, однако, похоже, выбор уже был сделан. Израиль в ночь с 30 сентября на 1 октября официально объявил о новом этапе операции против проиранской радикальной группировки "Хезболла" в Ливане. Израильская армия начала наземную операцию и зашла на ливанскую территорию.