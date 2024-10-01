Парламент Японії затвердив нового прем’єр-міністра: хто ним став і що про нього відомо

Очікується, що прем’єр призначить на 27 жовтня дострокові парламентські вибори.

Парламент Японії затвердив нового прем’єр-міністра. Ним став лідер правлячої Ліберально-демократичної партії Сігеру Ісіба.

Попередник Ісіби на постах і голови партії, і прем’єр-міністра Японії – Фуміо Кісіда – пішов у відставку. Про це пише Associated Press.

"Кісіда та його міністри пішли у відставку на засіданні кабінету міністрів у вівторок вранці, сказав головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі. Кісіда залишив свій кабінет після короткої церемонії проводів, на якій йому вручили букет червоних троянд і аплодували його співробітники та колишні члени Кабміну", — йдеться у матеріалі.

Ісіба запевнив, що продовжить політику Кісіди: боротиметься з дефляцією, добиватиметься зростання зарплат, долатиме зниження народжуваності, зупинятиме падіння чисельності населення та підвищуватиме стійкість Японії до стихійних лих.

Сігеру Ісіба 12 разів обирався до Палати представників від виборчого округу Тотторі № 1. Він обіймав посади міністра оборони та міністра сільського господарства, а також був генеральним секретарем ЛДП.

Що відомо про нового прем’єра Японії

Народився 4 лютого 1957 року. Наразі йому 67 років.

1986 року був членом Палати представників.

З 2007 по 2008 рік обіймав посаду міністра оборони Японії, а з 2008 по 2009 рік – міністра сільського, лісового господарства та рибальства.

У період з 2012 до 2014 року Ісіба був генеральним секретарем Ліберально-демократичної партії (ЛДП).

Він виступає за зменшення залежності Японії від США, що на думку аналітиків, може ускладнити відносини з Вашингтоном.

Ісіда нерідко публічно критикував колишнього лідера партії та прем’єр-міністра Фуміо Кісіду.

Сігер Ісіба. Фото — Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Фуміо Кісіда не виключав, що ядерна загроза з боку Росії можлива.