Парламент Японии утвердил нового премьер-министра: кто им стал и что о нем известно

Ожидается, что премьер назначит на 27 октября досрочные парламентские выборы

Парламент Японии утвердил нового премьер-министра. Им стал лидер правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исиба.

Предшественник Исибы на постах и председателя партии, и премьер-министра Японии – Фумио Кисида – ушёл в отставку. Об этом пишет Associated Press.

"Кисида и его министры ушли в отставку на заседании кабинета министров во вторник утром, сказал главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Кисида покинул свой кабинет после короткой церемонии проводов, на которой ему вручили букет красных роз и аплодировали его сотрудники и бывшие члены кабинета министров", — говорится в материале.

Исиба заверил, что продолжит политику Кисиды: будет бороться с дефляцией, добиваться роста зарплат, преодолевать снижение рождаемости, останавливать падение численности населения и повысить устойчивость Японии к стихийным бедствиям.

Сигэру Исиба 12 раз избирался в Палату представителей от избирательного округа Тоттори № 1. Он занимал посты министра обороны и министра сельского хозяйства, а также был генеральным секретарем ЛДП.

Что известно о новом премьере Японии

Родился 4 февраля 1957 года. На данный момент ему 67 лет.

В 1986 года был членом Палаты представителей.

С 2007 по 2008 год занимал должность министра обороны Японии, а с 2008 по 2009 год — министра сельского, лесного хозяйства и рыболовства.

В период с 2012 по 2014 год Исиба был генеральным секретарем Либерально-демократической партии (ЛДП).

Он выступает за уменьшение зависимости Японии от США, что, по мнению аналитиков, может осложнить отношения с Вашингтоном.

Исиданередко публично критиковал бывшего лидера партии и премьер-министра Фумио Кисиду.

Сигэру Исиба. Фото - Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Фумио Кисида не исключал, что ядерная угроза со стороны России возможна.