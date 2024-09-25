"Йдемо до неймовірного": генсек ООН зробив тривожну заяву через ситуацію у світі

Однак надія, за його словами, є

Голова Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що сучасна цивілізація рухається до "порохової бочки, яка ризикує поглинути світ". Її ведуть туди, зазначив він, безкарність, нерівність та невизначеність.

"Ми не можемо так продовжувати", — сказав генеральний секретар, відкриваючи щорічну зустріч високого рівня 193 країн-членів ООН, його слова цитує AP.

За словами Гутерріша, світ перебуває в "епосі епічної трансформації" і стикається з раніше небаченими викликами. Поглиблюються геополітичні розбіжності, нагрівається планета, вирують війни на Близькому Сході, в Україні, Судані та інших місцях, і невідомо, чим вони закінчаться.

"Ми йдемо до неймовірного — до порохової бочки, яка ризикує поглинути світ", — наголосив Гутерріш.

Але, додав він, є надія. Проблеми, з якими стикається світ, мають вирішення.

Він висловився щодо трьох воєн, які зараз тривають. Ситуацію в Газі генсек ООН назвав "безперервним кошмаром, який загрожує захопити з собою весь регіон". В Україні, за його словами, немає жодних ознак припинення війни. У Судані "жорстока боротьба за владу призвела до жахливого насильства", включаючи масові зґвалтування.

Гутерріш запропонував вихід. На його думку, для подолання викликів необхідно протистояти трьом рушійним силам "нежиттєздатності" — невизначеності некерованих ризиків, нерівності, що лежить в основі несправедливості та образ, і безкарності, що підриває міжнародне право та основні принципи ООН.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден заявив, виступаючи на Генасамблеї ООН, що світ має продовжити підтримувати Україну, щоб вона отримала справедливий і тривалий мир. Наразі світ перебуває на історичному перехресті, додав глава Штатів.