Стали відомі фаворити на Нобелівську премію миру: серед них є відомий українець

Нобелівський комітет може зосередитися на гуманітарних організаціях

Агентство ООН у справах палестинських біженців, Міжнародний суд ООН і голова ООН Антоніу Гутерріш є одними з фаворитів на цьогорічну Нобелівську премію миру. Крім того, букмекери називають серед фаворитів і президента України Володимира Зеленського.

Про це пише Reuters із посиланням на експертів. При цьому зазначається, що Нобелівський комітет може влаштувати повний сюрприз, оголосивши 11 жовтня, що премію присуджувати не будуть. Таке траплялося вже 19 разів, востаннє — в 1972 році.

Водночас експерти кажуть, що Зеленський, навряд чи отримає цю премію. Це пов'язують з тим, що він є лідером нації, яка знаходиться у стані війни.

Крім того, букмекери вважають фаворитом цьогорічної нагороди російського політика Олексія Навального, який помер в колонії в лютому. Але це неможливо, оскільки він не може отримати премію посмертно.

Варто зазначити, що номінації на премію зберігаються у таємниці протягом 50 років, але ті, хто номінує, можуть розкрити свій вибір. Загалом на цьогорічну премію висунуто 286 кандидатів.

Нагадаємо, у 2023 році Нобелівську премію миру отримала Наргес Мохаммаді, ув’язнена іранська захисниця прав жінок, за докір теократичним лідерам Тегерана та підтримку антиурядових протестувальників. Також правозахисниця раніше була серед лауреатів Всесвітньої премії ЮНЕСКО, яка присуджується за внесок у свободу преси.