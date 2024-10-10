Власник брендів Jaguar, Land Rover і Tetley пішов із життя: що відомо про індійського магната

Чоловікові було 86 років

У Мумбаї помер індійський магнат Ратан Тата, який очолював понад два десятиліття сімейний бізнес-конгломерат Tata Group і перетворив його на багатонаціональну корпорацію з відомими у всьому світі брендами. Чоловікові було 86 років.

Інформація про смерть Тати була опублікована в офіційній заяві компанії. Однак причину його відходу з нижньої не було озвучено.

Днем раніше Reuters писав, що Ратан Тата перебуває у критичному стані у відділенні інтенсивної терапії у лікарні Мумбаї. Зазначається, що сам Тата заявив у понеділок, 7 жовтня, що проходить планові медичні обстеження у зв’язку зі своїм віком та супутніми захворюваннями.

Що про нього відомо

Народився 28 грудня 1937 року в місті Бомбей в Індії.

У 1981 році Ратан Тата був оголошений майбутнім наступником на посаді голови ради директорів компанії Tata Group після відставки Джахангіра Ратанджі Дадабхаї Тати.

1991 року став головою компанії. А у 2012 році оголосив про звільнення з компанії.

За 21 рік його перебування на посаді голови й головного виконавчого директора, з 1991 по 2012 рік, прибуток Tata Group збільшився в 50 разів, причому більшість доходів була отримана від продажів за кордоном таких відомих продуктів Tata, як автомобілі Jaguar і Land Rover, а також чай Tetley.

27 березня 2008 року Tata Motors підписала договір про купівлю Jaguar Land Rover у Ford за 2,3 млрд доларів.

Тата був відомий і тим, що більшу частину свого багатства спрямовував на благодійність та інвестував у стартапи молодих, недостатньо фінансованих підприємців.

Однією з успішних справ Тати став початок виробництва у 2008 році Tata Nano — найдешевшого автомобіля у світі, ціна якого становила 2200 доларів, що було доступне середньостатистичному індійському споживачеві середнього класу.

До речі, в Україні переважно є вантажівки ТАТА, фургони та загалом комерційний транспорт.

Фото: Polycar

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про смерть сина президента футбольного клубу "Інгульець" Олександра Поворознюка Віталія.