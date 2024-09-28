Не допомогла навіть поліція: журналістка розповіла, як до українців ставляться за кордоном

Скандал стався через те, що кореспондентка сіла на підвіконня

Українці та переселенці з нашої держави дедалі частіше зіштовхуються та скаржаться на погане ставлення до них за кордоном. Не виключенням стада історія української журналістки Олени Мудрої, яка сталась на вокзалі у Празі, Чехія.

Як вона зазначає у своєму дописі, прикра подія сталась у п'ятницю, 28 вересня. На неї накинулись та ображали охоронці кав'ярні, вокзалу через те, що Олена сіла на підвіконня біля великої купи валіз.

"Сьогодні ввечері відвідувачі головного залу залізничного вокзалу Праги стали свідками сцени, коли шестеро чоловіків, які представились охороною вокзалу, але, при цьому не могли підтвердити свої слова посвідченнями, намагались вигнати мене із цього залу, коли я залишилась з кількома колегами глядіти за багажем цілої української групи", — йдеться у повідомленні.

За словами журналістки, причиною такої поведінки нібито охоронців стало, те що вона, втомившись, сіла на підвіконня кав'ярні біля купи валіз. При цьому на ньому вже лежала їжа, сумки тощо. А офіціанта кав'ярні за кілька хвилин до цього прибрала столик та стільчики подалі від кореспондентів та їх валіз. Стомлена важкою дорогою, Мудра вирішила присісти на підвіконня, як в той же час вилетіла офіціантка і почала сваритись.

Олена наголошує, що дівчина не змогла пояснити, чому не можна сидіти на підвіконні і покликала "охорону". По ходу справи офіціантка відкрито ображала журналістку, Україну, не соромлячись у висловлюваннях.

"Далі вона привела чоловіка, який представився охоронцем, однак жодним чином не підтвердив це. Він став вимагати, щоб я злізла і покинула зал, бо вони зараз тут вже збираються зачиняти. Він також не зміг пояснити мені, що саме я порушую у публічному місці. І він також ображав мене і мою країну. Ще він вимагав говорити з ним чеською", — пише Олена Мудра.

За її словами, вона не повідомила подробиць щодо себе чи свого візиту цим чоловікам. Олена просила пояснити, які саме правила вона порушує у публічному місці, а також не наближатись до неї.

Згодом до цих чоловіків приєднався ще один, яки назвав себе волонтером громадського порядку та добровольцем війни в Україні. Він показав якесь посвідчення, а з жінкою розмовляв українською з сильним російським акцентом. Деколи під час спілкування він пошепки ображав кореспондентку та нашу державу.

"Майже одразу підійшли троє чоловіків, двоє з яких представились охороною вокзалу. Вони були одягнені у щось схоже на спецформу. Вимагали мій квиток. Однак я попросила їх, спочатку, показати посвідчення, адже їхній агресивний тон, намагання схопити мене за руку і схожа на ромську зовнішність, почали лякати. Після прохання до них підтвердити статус охоронців, мій квиток їм більше не знадобився. Ці чоловіки теж вимагали, щоб я покинула головний зал: тобто, перемістилась з усіма валізами на перон чи "нульовий" поверх", — додає журналістка.

Далі додався ще один чоловік, на вигляд старше 50 років, він ображав нецензурно Україну та журналістку. Намагався кидатись.

Далі ситуація почала загострюватись, адже на журналістку кричало майже 6 чоловіків з ромською зовнішністю, а також намагались чіплятись і до чеської колеги Олени, яка спілкувалась по відеозв'язку з юристом.

""Дивний молодий чоловік" почав провокувати колегу, нецензурно ображати і замахнувся. Його зупинила лише обіцянка викликати поліцію через дії, які можна розцінювати як спробу домагання чи насильства", — пояснює Олена Мудра.

За її словами, кругом було багато людей, які знімали все на камеру. Ця подія тривала десь пів години. Після чого приїхала поліція, яка назвала Олену ненормальною.

Поліцейські перевірили документи журналістки та у відповідь показали свій табельний номер. Проте один з копів наполягав, що територія вокзалу приватна і Олена має її покинути, що вона заперечила.

"Після мого зауваження про публічне місце і про логіку того, що я в очікуванні потягу можу знаходитись у будь-якому передбаченому для пасажирів місці державного залізничного вокзалу, він сказав, що ця кавʼярня у середині — приватна, тому на підвіконні я сидіти не можу. Але можу сісти прямо там на підлогу біля багажу, або ж на будь-якому іншому підвіконні у цьому залі, подалі від кав'ярні", — пише журналістка.

Вислухавши усю цю історію, копи назвали Олену ненормальною, а на слова її колеги не відреагували. І додали, що якщо їх ще раз сюди покличуть, вони заберуть журналістів у відділок до ранку.

На фото вище Олена продемонструвала купу валіз, які вона стерегла. А також додала, що відео цієї події може випливти у мережі і податись у викривленому баченні.

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