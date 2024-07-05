У Франції затримали ватажка банди з України: він вже встиг "прославитись" за кордоном (відео)

Йому вже обрали запобіжний захід

У Франції затримали ватажка української банди "Залютинських". Це стало результатом спільної роботи українських поліцейських та французської жандармерії, які провели заходи на території обох країн.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції. За даними правоохоронців, угруповання спеціалізувалося на викраденні авто та майнових злочинах на території лазурного узбережжя Франції, а в Україні банда до повномасштабного вторгнення "віджимала" бізнес у мешканців Харківської області.

Після лютого 2022 року учасники злочинної організації "Залютинські" переорієнтували свою діяльність за межі країни. До цього сфера їхнього злочинного впливу поширювалася на територію Харківської області – погрозами та насильством вони змушували осіб переписувати майно або свої частки в бізнесі на криміналітет. Також вони створювали для фермерів або підприємців нестерпні умови ведення бізнесу, а потім самі ж пропонували ці проблеми вирішувати за окрему плату.

Учасників банди неодноразово затримували правоохоронці за скоєння різних злочинів. До прикладу, в одному з епізодів зловмисники вимагали з фермера 700 тисяч доларів та переписати частину бізнесу. У 2021 році поліцейські затримали членів банди в середмісті Харкова – зараз ця справа знаходиться в суді. Інші учасники "Залютинських", щодо яких слідчі дії тривають, перебувають за межами України й оголошені в міжнародний розшук.

Правоохоронці з’ясували, що лідер злочинної організації перебуває на території Франції, де створив нову гілку угруповання. За оперативними даними, вони "спеціалізувалися" на майнових та тяжких злочинах.

У результаті співпраці з колегами з Французької Жандармерії завдяки каналам Європолу правоохоронці встановили, що злочинне угруповання причетне до низки злочинів на півдні Франції. Упродовж 2023-2024 років фігуранти незаконно заволоділи автівками, здійснили підпал транспортного засобу, скоювали напади на громадян або викрадення майна. Серед потерпілих були громадяни Франції та України.

За погодженням з органами юстиції Французької Республіки та за підтримки Європолу 2-4 липня на території Франції та України правоохоронці провели спільні заходи для знешкодження діяльності угруповання. У Франції за участі поліцейських Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції співробітники Департаменту кримінальних розслідувань Марселя Французької Жандармерії затримали лідера угруповання – 43-річного громадянина України та 44-річного його спільника.

Варто зазначити, що поліція не називає ім'я ватажка банди. Проте, за даними ЗМІ, мова йде про Леоніда Мітрова.

У ДСК наголосили, що раніше французькі поліцейські затримали ще одного учасника відокремленого підрозділу "Залютинських" одразу після викрадення авто. Окрім того, поліцейські спільно з Офісом генерального прокурора провели слідчі дії в осіб, причетних до діяльності "Залютинських" на території України. Були вилучені зброя, наркотики, гроші, автомобілі, чорнові записи тощо.

Затриманим у Франції фігурантам вже обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Проводяться подальші спільні заходи для аналізу вилученого та збору доказової бази для притягнення до відповідальності й інших фігурантів.

Нагадаємо, на Закарпатті поліція разом зі Службою безпеки України (СБУ) затримали кримінального авторитета. Він організував злочин відносно депутата облради, тоді посеред ночі на його подвір'я кинули гранату.