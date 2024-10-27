Союзники Путіна в Афганістані вигадали нову заборону для жінок

Навіть у кішки більше свободи, аніж у жінок, вважає акторка Меріл Стріп

У неділю, 27 жовтня, стало відомо, що бойовики руху "Талібан" забороняють жінкам в Афганістані спілкуватися, показувати обличчя, контури тіла. Їм також заборонено розмовляти публічно, особливо з чоловіками.

Про це йдеться у матеріалі Bild. У матеріалі зазначили, що будь-яка індивудуальність стирається для жінок.

"Неймовірно, що вони (таліби — ред.) можуть придумати, щоб практично знищити жінок, які змушені повністю прикриватися, їм заборонено мати обличчя, контури тіла, голос, тому що їм заборонено розмовляти на публіці, особливо з чоловіками", — пишуть журналісти.

Як сказав Халід Ханафі, міністр доброчесності талібів, тепер заборонив жінкам розмовляти одна з одною.

"Божевільний і нелюдяний! Афганістан перетворився на жахливу і величезну в'язницю просто неба для жінок", — додають журналісти.

Варто зазначити, що з приходом талібів до влади в серпні 2021 року дівчатам довелося залишити школу після шостого класу і більше не дозволено навчатися в університетах, а подорож можлива лише в супроводі родича чоловічої статі. Їм заборонено відвідувати парки, купатися, займатися будь-яким видом спорту. Заборонили навіть перукарні. Жіночі притулки довелося закрити, а закон про припинення насильства щодо жінок було скасовано. Їх часто публічно шмагають або саджають у в’язницю за "неісламську поведінку".

Жінкам-лікарям і медсестрам більше не дозволяється спілкуватися з родичами чоловічої статі. А це обмежує медичне обслуговування для всіх.

У своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку голлівудська легенда, акторка Меріл Стріп підняла тему становища жінок і дівчат в Афганістані.

"Сьогодні в Кабулі кішка має більше свободи, ніж жінка", — сказала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія планує зняти з "Талібану" статус терористів.