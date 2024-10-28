Генсек НАТО виступить із заявою щодо вступу КНДР у війну в Україні: що відомо

28 жовтня делегація Південної Кореї проведе брифінг для Північноатлантичної ради щодо військ режиму Кім Чен Ина у Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 28 жовтня планує публічно виступити перед пресою та зробити важливу заяву, яка стосується північнокорейських військ, відправлених до Росії. Спілкування з пресою відбудеться після зустрічі з представниками Південної Кореї, які будуть робити доповідь про загрозу.

Про це сказано у публікації пресслужби НАТО. Зазначається, що 28 жовтня делегація Південної Кореї проведе брифінг для Північноатлантичної ради щодо військ режиму Кім Чен Ина у Росії.

Участь у зустрічі візьмуть посли країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні – Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея. Після зустрічі генсек НАТО Марк Рютте зробить офіційну заяву щодо солдатів КНДР в Росії, призначену для ЗМІ.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до РФ перекинули десятки тисяч військових з КНДР. Білий дім підтвердив присутність щонайменше 3 тисяч північнокорейських солдатів на території Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно Путін вперше прокоментував участь військ КНДР у війні проти України. Російський "президент", як завжди, спробував обійти боком питання журналістів.

До кінця року на територію РФ може прибути до 10 тисяч солдатів із КНДР для подальшої участі у війні проти України. Перша група з 1500 елітних бійців спецназу вже проходить підготовку на Далекому Сході РФ. На тлі цієї інформації НАТО розглядає можливі варіанти реагування на військову співпрацю Пхеньяна та Москви.