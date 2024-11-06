Директор Інституту світової політики спеціально для "Телеграфу" розповів, як владі України тепер поводитися з Трампом

Насправді мої поради владі України дуже прості. Перш за все, чітко сформулювати національні інтереси та, вже виходячи з них, вибрати формат відносин зі Сполученими Штатами. Тобто враховувати, що Трамп любить легкі перемоги, але легка перемога може бути лише тоді, коли вона підготовлена наперед.

В нинішній ситуації розраховувати на легку перемогу у відносинах з Росією надзвичайно складно. Нам треба показати, що ми потрібні Заходу і насамперед Сполученим Штатам.

По-друге, ми маємо чітко визначитись із тим, які саме озброєння, боєприпаси, технології нам потрібні. Тобто, республіканці під час виборчої кампанії виступали проти "відкритого чека" Україні. Нам це треба врахувати. Наші прохання мають бути чіткими. І тому, очевидно, Мирний план Зеленського доведеться переписувати.

По-третє, розширювати коло людей, які можуть вести діалог зі Сполученими Штатами, оскільки там зараз буде монополізація однієї політичної сили. Тобто, не треба їм говорити про монобільшість, а навпаки, розширювати можливості.

Спілкування ветеранів, релігійних і жіночих організацій, пошук шляхів для діалогу бізнесменів — це теж все потрібно. Але нам доцільно показати, що ми є корисними для Сполучених Штатів, для їхніх військово-промислового й енергетичного комплексу. Це теж зайвим не буде.

Стосовно катастрофи для України після перемоги Трампа… Ми, на жаль, зіткнулися з тим, що українська дипломатія сьогодні повністю замкнена на Зеленського. І якщо хтось думає, що в такий спосіб ми розширюємо свої можливості, то він помиляється.

Ми в такий спосіб свої можливості тільки звужуємо. Це реальність, яка на сьогодні існує. Якщо з нею не боротися, то, на жаль, ситуація буде ще гіршою, тому що для американців на сьогоднішній момент запит на швидкі, позитивні, якісні рішення є вищим, аніж будь-що інше.

І Трамп показав, що він спроможний, як минулого року з групою MAGA (Make America Great Again, англ. — "Зробімо Америку великою знову". — Ред.), підпорядкувати собі ресурс Республіканської партії, перемогти. Треба враховувати, що він — авантюрист і спроможний йти на авантюри. А нам потрібні не авантюри, нам потрібні зважені дії.

Треба усвідомлювати свою цінність, у тому числі для регіону і для США. Наприклад, говорити їм, що, доки українські війська воюють, Сполученим Штатам не треба збільшувати свій контингент в Європі, тобто ризикувати більше життям і здоров'ям своїх громадян, які перебувають на службі в американській армії.