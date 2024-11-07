У Польщі затримано українських викладачів — їх звинувачують у серйозному злочині

Жінкам заборонено залишати територію Польщі

У Варшаві співробітники Центрального антикорупційного бюро затримали трьох вчительок, які хотіли придбати у місцевому виші підроблені дипломи. Жінки виявилися співробітницями одного із університетів Одеси.

Українкам висунули відразу кілька серйозних звинувачень та заборонили їм залишати територію Польщі до завершення розслідування. Про це повідомляє ресурс onet.pl.

Відомо, що три співробітниці одеського вишу приїхали до Варшави і спробували переконати ректора Collegium Humanum продати їм 60 дипломів та свідоцтв про закінчення навчання для "іноземних студентів", які ніколи не навчалися у польському виші.

За цю "послугу" жінки запропонували 40 тисяч доларів США готівкою, яка знаходилась у них при собі. Проте, угода не відбулася і українок затримали співробітники Центрального антикорупційного бюро.

Під час слідства було встановлено, що жінки не змогли зв’язатися з ректором Collegium Humanum, оскільки чоловік наразі перебуває під вартою за низкою звинувачень. Саме тому вони приїхали до Польщі з готівкою, але застали у кріслі ректора нову людину.

Тоді викладачки з одеського вишу вирішили знайти "підхід" до нового ректора Collegium Humanum та запропонували йому 40 тисяч доларів США за 60 дипломів для "іноземних студентів", які тут ніколи не проходили навчання.

Жінок затримали співробітники ЦАБу. Під час обшуку силовики вилучили електронні носії інформації та привезені до Польщі готівкові долари.

"Результати розслідування показують, що затримані викладачі були частиною організованого злочинного угруповання, яке заснував і очолював колишній ректор Collegium Humanum. У рамках злочинної діяльності угруповання видавало дипломи бакалавра, єдиної магістратури та престижні дипломи MBA в обмін на фінансову та особисту вигоду", — йдеться у повідомленні.

Жінкам уже висунуто звинувачення у зв’язку зі скоєними злочинами. Стосовно кожної з підозрюваних прокурор застосував запобіжні заходи у вигляді майнової застави у розмірі 150 000 злотих, заборони на виїзд з країни, а також вилучення паспортів до виплати майнової застави.

Колишньому ректору Collegium Humanum висунуто 75 звинувачень і він перебуває під вартою. Крім цього, затримано 8 осіб, а різні звинувачення вже пред’явлено понад 30 людям. По цій справі плануються подальші арешти.

Нагадаємо, Collegium Humanum — це скандальний університет у Варшаві, який відомий своїми корупційними схемами та махінаціями з дипломами. Польські журналісти встановили, що керівництво вишу масово видавало престижні дипломи MBA за відповідну плату.

По цій справі було затримано колишнього ректора Collegium Humanum, якому висунули низку звинувачень. Розслідування цієї гучної справи триває.

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